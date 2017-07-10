الجريدة الرسمية للولايات المتحدة تخلو من الإشارة لإلغاء عقوبات السودان

واشنطن 10 يوليو 2017- كشفت متابعات (سودان تربيون) في واشنطن، خلو عدد الغد من الجريدة الرسمية للولايات المتحدة من اي اشارة لقرار رفع العقوبات عن السودان المنتظر إعلانه الأربعاء.

واشنطن فرضت عقوبات على السودان في 1997

وفي العادة يتم تقديم الإعلانات واللوائح الجديدة لاجهزة الحكومة الأميركية للنشر في الجريدة الرسمية قبل 24 ساعة على الأقل من نشرها على الكافة.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في يناير الماضي، الزم وزير الخارجية الأميركي بنشر مذكرة في الجريدة الرسمية بحلول 12 يوليو يعلن فيها اذا ما كانت الحكومة السودانية التزمت بالشروط اللازمة للرفع النهائي للعقوبات ويكون هذا بالتزامن مع تقرير يقدم للرئيس ترامب حول الموضوع.

لكن حسب متابعات (سودان تربيون) ووفقا لآخر تحديث للجريدة الرسمية الأميركية في الساعة 11:15 بتوقيت واشنطن فإن الخارجية الأميركية لم تقدم أي مذكرة للنشر في عدد الغد حول العقوبات على السودان.

وفور نشر اقرار من وزير الخارجية الأميركي بالتزام السودان تلغى تلقائيا الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس السابق بيل كلينتون وجورج بوش التي بموجبها فرضت العقوبات على السودان.

واستبقت الحكومة السودانية، الاثنين،قرار الإدارة الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية ، باعلانها على لسان وزير الخارجية ابراهيم غندور رفض أي قرار من واشنطن بخلاف رفع العقوبات كلياً.

وفي الخامس من يوليو الجاري استصعب القائم بالأعمال الأميركي فى الخرطوم ستيفن كوتسيس، التنبوء بالقرار الذي ستصدر بلاده بشأن العقوبات المفروضة على السودان فى 12 يوليو الجاري، لكنه أشار الى انه "سيبني على تم تحقيقه على أرض الواقع".