 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 10 تموز (يوليو) 2017

الجريدة الرسمية للولايات المتحدة تخلو من الإشارة لإلغاء عقوبات السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

واشنطن 10 يوليو 2017- كشفت متابعات (سودان تربيون) في واشنطن، خلو عدد الغد من الجريدة الرسمية للولايات المتحدة من اي اشارة لقرار رفع العقوبات عن السودان المنتظر إعلانه الأربعاء.

JPEG - 19.5 كيلوبايت
واشنطن فرضت عقوبات على السودان في 1997

وفي العادة يتم تقديم الإعلانات واللوائح الجديدة لاجهزة الحكومة الأميركية للنشر في الجريدة الرسمية قبل 24 ساعة على الأقل من نشرها على الكافة.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في يناير الماضي، الزم وزير الخارجية الأميركي بنشر مذكرة في الجريدة الرسمية بحلول 12 يوليو يعلن فيها اذا ما كانت الحكومة السودانية التزمت بالشروط اللازمة للرفع النهائي للعقوبات ويكون هذا بالتزامن مع تقرير يقدم للرئيس ترامب حول الموضوع.

لكن حسب متابعات (سودان تربيون) ووفقا لآخر تحديث للجريدة الرسمية الأميركية في الساعة 11:15 بتوقيت واشنطن فإن الخارجية الأميركية لم تقدم أي مذكرة للنشر في عدد الغد حول العقوبات على السودان.

وفور نشر اقرار من وزير الخارجية الأميركي بالتزام السودان تلغى تلقائيا الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس السابق بيل كلينتون وجورج بوش التي بموجبها فرضت العقوبات على السودان.

واستبقت الحكومة السودانية، الاثنين،قرار الإدارة الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية ، باعلانها على لسان وزير الخارجية ابراهيم غندور رفض أي قرار من واشنطن بخلاف رفع العقوبات كلياً.

وفي الخامس من يوليو الجاري استصعب القائم بالأعمال الأميركي فى الخرطوم ستيفن كوتسيس، التنبوء بالقرار الذي ستصدر بلاده بشأن العقوبات المفروضة على السودان فى 12 يوليو الجاري، لكنه أشار الى انه "سيبني على تم تحقيقه على أرض الواقع".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مهام طاهوية ووزير العدل ومعتصم جعفر 2017-07-06 16:42:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com الشجاعة الحقة في أن تكون الرجل الوحيد الذي يعرف أنه خائف! ايرل ويلسون تسعودوا تسعدوا! (1) بحسب مراسل صحيفة (الانتباهة) المكلف بتغطية مؤتمر القمة الافريقي، والموجود حاليا (...)

علي عثمان وحديقة الحيوان 2017-07-02 19:51:25 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) تابعت بعناية خلال ايام العيد حلقة تلفزيونية تضمنت حوارا مطولا أجراه الاعلامي القيادي الاستاذ الطاهر حسن التوم وبثته قناة (سودانية 24) مع حبيبنا الشيخ على عثمان محمد طه (...)

الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير - فزاعة قميص عثمان 2017-07-02 00:01:14 أحمد ضحية "لقد تعلمنا التحليق في الجو كالطيور، والغوص في البحر كالأسماك، لكننا لم نتعلم أبسط الفنون: ألا وهو (فن العيش معا) كإخوة و كأخوات" مارتن لوثر كينج ما دعاني للكتابة بهذه (الشفافية): نقدا لأنفسنا ابتداء، لدرجة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.