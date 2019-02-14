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الجنيه السوداني يتراجع الى مستوى قياسي مقابل الدولار

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الخرطوم 14 فبراير 2019- سجل الجنيه السوداني، الخميس تراجعا غير مسبوق في السوق السوداء وسط إقبال على شراء الدولار بفعل المخاوف من المظاهرات المناهضة للحكومة.

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رزم من الدولارات

وبيع الدولار بسبعين جنيها سودانيا في المعاملات النقدية مقارنة بـ 65 جنيها مطلع الأسبوع، لتتسع أكثر الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 47.5 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في معاملات الشيكات، الأعلى تكلفة بسبب نقص العملتين المحلية والأجنبية، 83 جنيها.

وقال متعامل طلب عدم نشر اسمه لرويترز “يوجد نقص حاد.. والناس خائفون بسبب الضبابية الناتجة عن الاضطرابات".

ويعاني السودان من نقص حاد في أوراق النقد منذ شهور.

ويقف السودانيون في الطوابير لساعات من أجل سحب الأموال.

وتتوسع الحكومة في المعروض النقدي، عن طريق الشيكات والتحويلات الإلكترونية أساسا، من أجل تمويل دعم سخي، مما يؤجج التضخم.

وخفضت السلطات قيمة العملة خفضا حادا في أوائل أكتوبر إلى 47.5 جنيه من 29 جنيها للدولار، وأقامت نظاما جديدا تحدد فيه مجموعة من البنوك ومكاتب الصرف سعرا يوميا.

لكن السعر الرسمي لا يكاد يتحرك. ومنذ 19ديسمبر، انتشرت في أنحاء السودان احتجاجات شبه يومية أوقدت شرارتها أزمة اقتصادية متفاقمة، مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.



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