 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 2 نيسان (أبريل) 2018

الجنيه السوداني يعاود التراجع أمام الدولار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 أبريل 2018 ـ عاود الدولار ارتفاعه مجدداً في مواجهة الجنيه السوداني وبلغ بالسوق الموازي الإثنين 34 جنيهاً، مقارنة بـ 32 جنيهاً كان استقر عليها لعدة أسابيع.

JPEG - 53.1 كيلوبايت
رزم من الدولارات

وظل الدولار عند 32 جنيهاً لأكثر من شهرين بعد إجراءات اتخذتها الحكومة، للسيطرة على سعر الصرف بامتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي.

ورغم القرارات المتشددة التي اتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وكان يبلغ وقتها نحو 21 جنيهاً بالسوق الموازي، استمر الجنيه في تراجعه بشكل غير مسبوق.

وسجل الدولار مطلع فبراير الماضي رقماً قياسياً لأول مرة وبلغ 42 جنيهاً بالسوق الموازي مقارنة بـ 20جنيها في نوفمبر الماضي.

وعزا تجار بعملون بالسوق الموازي في حديث لـ "سودان تربيون" الإثنين ارتفاع الدولار من جديد إلى زيادة الطلب مع تزايد المسافرين لأداء مناسك العمرة، علاوة على مغادرة عشرات الأسر استثمارا للعطلة الصيفية.

وأشار إلى أن التجار نجحوا في تجاوز أزمة توفر السيولة عبر طريق ووسائل جديدة ـ رفض الكشف عنها ـ.

وقال "نعم البنوك تحتجز الكثير من أرصدتنا، وتمنحها لنا بمبالغ قليلة، لكن نجحنا في تجاوز هذه المشكلة بطرق مبتكرة"، وتوقع انتعاش السوق الموازي خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن جميع تجار العملة اوقفوا بالكامل التعامل مع المصارف بعد الإجراءات الأخيرة لبنك السودان المركزي.

وتابع "لا يمكن اضع أموالى في البنك وعندما أرغب في سحبها، يدخل معي في تفاوض ويمنحني مبلغ ضئيل لا يحل أي مشكلة.. الإجراءات الأخيرة اتت بنتائج عكسية عززت الثقة في السوق الموازي وهزتها في المصارف".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في سيرة رجل صادق ومرثيات كاذبة 2018-04-02 17:17:07 مصطفى عبد العزيز البطل (1) صديقي الكاتب الصحافي محمد عثمان إبراهيم غير راضٍ عن أسلوب كتابة النعي والمراثي في صحافتنا ووسائطنا التواصلية. هكذا أفادني، حفظه الله وأبقاه ذخراً لي وللسودان. ووافقه رأيه أغلب أحبابي في (...)

خلاوي التعذيب والوحشية 2018-04-02 17:14:05 كتبت : سلمى التجاني أعاد ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي نشر مقاطع فيديو وصور لأطفالٍ من الخلاوي يرزحون تحت سلاسل الحديد بثيابٍ متسخة وأجسادٍ هزيلة من سوء التغذية، لتُطرح القضية من جديد باعتبارها قضية كل وقت، إذ تتسم (...)

السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (2) 2018-03-29 11:56:24 كتب : د. النور حمد تجنب خيار الانتخابات من جانب قوى المعارضة، وفقا للذرائع المعلنة، لا يمثل في تقديري، سوى إصرارٍ على السير على ذات النهج القديم، وهو النهج القائم على تجنُّب دفع استحقاقات كرسي الحكم، وهو العمل مع (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.