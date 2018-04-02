الجنيه السوداني يعاود التراجع أمام الدولار

الخرطوم 2 أبريل 2018 ـ عاود الدولار ارتفاعه مجدداً في مواجهة الجنيه السوداني وبلغ بالسوق الموازي الإثنين 34 جنيهاً، مقارنة بـ 32 جنيهاً كان استقر عليها لعدة أسابيع.
- رزم من الدولارات
وظل الدولار عند 32 جنيهاً لأكثر من شهرين بعد إجراءات اتخذتها الحكومة، للسيطرة على سعر الصرف بامتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي.
ورغم القرارات المتشددة التي اتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وكان يبلغ وقتها نحو 21 جنيهاً بالسوق الموازي، استمر الجنيه في تراجعه بشكل غير مسبوق.
وسجل الدولار مطلع فبراير الماضي رقماً قياسياً لأول مرة وبلغ 42 جنيهاً بالسوق الموازي مقارنة بـ 20جنيها في نوفمبر الماضي.
وعزا تجار بعملون بالسوق الموازي في حديث لـ "سودان تربيون" الإثنين ارتفاع الدولار من جديد إلى زيادة الطلب مع تزايد المسافرين لأداء مناسك العمرة، علاوة على مغادرة عشرات الأسر استثمارا للعطلة الصيفية.
وأشار إلى أن التجار نجحوا في تجاوز أزمة توفر السيولة عبر طريق ووسائل جديدة ـ رفض الكشف عنها ـ.
وقال "نعم البنوك تحتجز الكثير من أرصدتنا، وتمنحها لنا بمبالغ قليلة، لكن نجحنا في تجاوز هذه المشكلة بطرق مبتكرة"، وتوقع انتعاش السوق الموازي خلال المرحلة القادمة.
وأكد أن جميع تجار العملة اوقفوا بالكامل التعامل مع المصارف بعد الإجراءات الأخيرة لبنك السودان المركزي.
وتابع "لا يمكن اضع أموالى في البنك وعندما أرغب في سحبها، يدخل معي في تفاوض ويمنحني مبلغ ضئيل لا يحل أي مشكلة.. الإجراءات الأخيرة اتت بنتائج عكسية عززت الثقة في السوق الموازي وهزتها في المصارف".
أخر الآراءفي سيرة رجل صادق ومرثيات كاذبة 2018-04-02 17:17:07 مصطفى عبد العزيز البطل (1) صديقي الكاتب الصحافي محمد عثمان إبراهيم غير راضٍ عن أسلوب كتابة النعي والمراثي في صحافتنا ووسائطنا التواصلية. هكذا أفادني، حفظه الله وأبقاه ذخراً لي وللسودان. ووافقه رأيه أغلب أحبابي في (...)
خلاوي التعذيب والوحشية 2018-04-02 17:14:05 كتبت : سلمى التجاني أعاد ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي نشر مقاطع فيديو وصور لأطفالٍ من الخلاوي يرزحون تحت سلاسل الحديد بثيابٍ متسخة وأجسادٍ هزيلة من سوء التغذية، لتُطرح القضية من جديد باعتبارها قضية كل وقت، إذ تتسم (...)
السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (2) 2018-03-29 11:56:24 كتب : د. النور حمد تجنب خيار الانتخابات من جانب قوى المعارضة، وفقا للذرائع المعلنة، لا يمثل في تقديري، سوى إصرارٍ على السير على ذات النهج القديم، وهو النهج القائم على تجنُّب دفع استحقاقات كرسي الحكم، وهو العمل مع (...)
المزيد