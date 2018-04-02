الجنيه السوداني يعاود التراجع أمام الدولار

الخرطوم 2 أبريل 2018 ـ عاود الدولار ارتفاعه مجدداً في مواجهة الجنيه السوداني وبلغ بالسوق الموازي الإثنين 34 جنيهاً، مقارنة بـ 32 جنيهاً كان استقر عليها لعدة أسابيع.

رزم من الدولارات

وظل الدولار عند 32 جنيهاً لأكثر من شهرين بعد إجراءات اتخذتها الحكومة، للسيطرة على سعر الصرف بامتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي.

ورغم القرارات المتشددة التي اتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وكان يبلغ وقتها نحو 21 جنيهاً بالسوق الموازي، استمر الجنيه في تراجعه بشكل غير مسبوق.

وسجل الدولار مطلع فبراير الماضي رقماً قياسياً لأول مرة وبلغ 42 جنيهاً بالسوق الموازي مقارنة بـ 20جنيها في نوفمبر الماضي.

وعزا تجار بعملون بالسوق الموازي في حديث لـ "سودان تربيون" الإثنين ارتفاع الدولار من جديد إلى زيادة الطلب مع تزايد المسافرين لأداء مناسك العمرة، علاوة على مغادرة عشرات الأسر استثمارا للعطلة الصيفية.

وأشار إلى أن التجار نجحوا في تجاوز أزمة توفر السيولة عبر طريق ووسائل جديدة ـ رفض الكشف عنها ـ.

وقال "نعم البنوك تحتجز الكثير من أرصدتنا، وتمنحها لنا بمبالغ قليلة، لكن نجحنا في تجاوز هذه المشكلة بطرق مبتكرة"، وتوقع انتعاش السوق الموازي خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن جميع تجار العملة اوقفوا بالكامل التعامل مع المصارف بعد الإجراءات الأخيرة لبنك السودان المركزي.

وتابع "لا يمكن اضع أموالى في البنك وعندما أرغب في سحبها، يدخل معي في تفاوض ويمنحني مبلغ ضئيل لا يحل أي مشكلة.. الإجراءات الأخيرة اتت بنتائج عكسية عززت الثقة في السوق الموازي وهزتها في المصارف".