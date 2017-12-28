الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام الدولار

الخرطوم 28 ديسمبر 2017 ـ واصل الدولار صعوده المضطرد أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي، واقترب من 28 جنيهاً ، من دون أن يأبه لحزمة من الإجراءات اتبعتها السلطات في سبيل الحد من ارتفاعه.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وبلغ سعر الدولار الخميس 27,5 جنيه للشراء، مقابل 27,8 للبيع مقارنة بـ 27 للشراء و27,5 للبيع يوم الأربعاء.

وعزا تجار يعملون بالسوق الموازي في حديث لـ "سودان تربيون" تراجع الجنيه أمام الدولار الى رفع وزارة المالية سعر الدولار الجمركي من 6,9 الى 18 جنيهاً، فضلاً عن قلة المعروض في السوق بعد الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات الأمنية على العاملين بالسوق الموازي.

وأعلنت وزارة المالية السودانية الإثنين، رفع سعر الدولار الجمركي الى 18 جنيهاً.

وظل السعر الرسمي للدولار ببنك السودان المركزي لأكثر من عام في حدود 6,9 جنيه.

وتوقع أحد تجار العملة بالسوق الموازي في حديث لـ"سودان تربيون" أن يصل الدولار إلى 30 جنيهاً خلال أقل من أسبوعين، مقراً بتراجع كمية النقد الأجنبي المتداول بالسوق الموازي، بعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الحكومة على العاملين في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

وأشار التاجر الى أن التجار نقلوا أكثر من 80% من نشاطهم الى الخارج وخاصة بدول الخليج التي يقيم فيها عدد كبير من السودانيين.

وتقدر تحويلات المغتربين السنوية إلى السودان ما بين 4 ـ 6 مليارات دولار.

ولجأ البنك المركزي نهاية العام الماضي لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل الدولار حينها 15,8 دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.