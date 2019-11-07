الجنيه السوداني يواصل التراجع أمام الدولار ووزير المالية يتهم (الثورة المضادة)

الخرطوم 7 نوفمبر 2019- واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الجنيه السوداني وسط ارتفاع الطلب في وقت أحجم كبار التجار عن الدخول في عمليات شراء جديدة، واتهم وزير المالية السوداني عناصر النظام المعزول بالتسبب في هذا الارتفاع بدخول سوق العملات وشراء كميات ضخمة.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن الدولار بلغ 80 جنيها للبيع في نهاية تعاملات الخميس، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي ٢٠،٨٠ مقابل ٨٨ جنيها لليورو، ٢١،٢٠ جنيها للدرهم.

واتهم وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، فى تصريحات صحفية الخميس، عناصر من "الثورة المضادة" – في إشارة الى أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير-بالتسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق الموازي عبر زيادة الطلب على الدولار والعملات الاجنبية.

وقال "هنالك عمل تقوم به الثورة المضادة في مشتروات الدولار والعملات الاجنبية بوتيرة عالية ومتسارعة".

وتابع: "هذه العمليات مرصودة وسيتم التعامل معها".

وعزا البدوي السبب الاقتصادي في ارتفاع اسعار العملات أمام الجنيه، للتمويل التضخمي لبنك السودان لشراء وتأمين السلع الاستراتيجية من الخارج عبر شراء الذهب بموارد غير حقيقية، موضحاً أن الطريقة المتبعة منذ النظام البائد غير مستدامة وغير مرغوبه.

وارجع متعاملون في السوق الموازي استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب خاصة لأغراض الاستيراد إلى جانب شح المعروض من العملات.

وقال أحد التجار لـ (سودان تربيون):"هناك حاله من الأحجام في شراء العملات من كبار التجار لجهة توقعاتهم بانخفاض أسعارها خلال مقبل الايام لكن بالرغم من تحسن عرض العملات بشكل طفيف اليوم ارتفعت الأسعار".