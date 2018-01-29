 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 29 كانون الثاني (يناير) 2018

الجنيه السوداني يواصل التهاوي أمام العملات الأجنبية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 يناير 2018 ـ واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار بمستويات قياسية، ووصل 37 جنيهاً، فيما ارتفع الريال السعودي الى 9,86 جنيه، والدرهم الإماراتي الى 9,95 جنيها.

JPEG - 24.9 كيلوبايت
الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

ورغم القرارات المشددة التي اتخذتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وكان يبلغ وقتها نحو 21 جنيهاً بالسوق الموازي، استمر الجنيه في تراجعه أمام الدولار بشكل غير مسبوق.

وسجل سعر صرف الدولار بالسوق الموازي الإثنين 37 جنيهاً للبيع مقابل 36,5 للشراء، مقارنة بـ 34,5 للشراء مقابل 35 للبيع ليوم الأحد.

وأبلغ تجار يتعاملون في السوق الموازي "سودان تربيون" أن الجنيه ظل في حالة تراجع متواصل أمام الدولار، وظل يرتفع بمعدل جنيه الى جنيهين يومياً.

وقال أحد التجار "الدولار أصبح يزيد بصورة يومية منذ بداية يناير الحالي بشكل يومي".

وعزا الارتفاع الى الشح الكبير الذي يشهده السوق الموازي للعملات الأجنبية بفعل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وكشف عن حملات مكثفة نفذها الأمن الاقتصادي على مكاتب ومحلات تجارية، تعمل بطريقة غير رسمية في مجال التحويلات من دول الخليج.

وأضاف "تراجع الجنيه أمام الدولار لن يتوقف وسيبلغ الأسبوع القادم 40 جنيهاً لأن بنك السودان لا يملك احتياطات نقدية لضخها في المصارف".

وتابع "بنك السودان المركزي لقرابة العام لم بضخ أي مبالغ من العملات الأجنبية بالمصارف والصرافات للسيطرة على السعر".

وفي محاولة لجذب عوائد من النقد الأجنبي حظر بنك السودان المركزي الخميس الماضي 130 شركة من التعامل المصرفي لعدم الالتزام بحصائل صادر مستحقة للفترات السابقة.

ويلزم المركزي الشركات العاملة في التصدير بتسليمه نسبة (25%) من حصائل الصادر بالسعر الرسمي للدولار، وقوبل القرار باحتجاج من المصدرين وأدى إلى تراجع الصادر وشهد تدهوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وأخيراً تراجع البنك المركزي هذا الأسبوع بإلغاء نسبة 25% من حصائل الصادر، في محاولة لرفع صادرات البلاد وتغطية العجز في الميزان التجاري الذي يقدر بنحو 6 مليارات دولار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.