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الجنيه السوداني يواصل تراجعه المريع أمام العملات الأجنبية

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الخرطوم 3 نوفمبر 2019- عاودت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها القياسي أمام الجنيه السوداني واغلقت تداولات الأحد على تراجع كبير في المعروض وتزايد الطلب بما ينذر بتواصل الزيادة خلال الأيام المقبلة.

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الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فإن سعر بيع الدولار ارتفع إلى ٧٨ جنيها مقارنة بـ٧٧ جنيها نهاية الأسبوع الماضي فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي ٦ 20. مقابل ٢١جنيها للدرهم الاماراتي ووصل سعر البيع لليورو ٨٨ جنيها.

ونفى تجار العملة تأثر السوق الموازي بإعلان وزير المالية اتفاق مع اصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020م، وقال أحد المتعاملين لـ (سودان تربيون) إن السوق الموازي يحتكم لعوامل العرض ولا توجد موارد كبيرة من النقد دخلت السوق.

وتابع " عملية التداولات تمضي كما هي ولا أتوقع انخفاض أسعار العملات الأجنبية قريبا".

ونهاية الأسبوع الماضي أعلن وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي عن خطة لإنعاش الاقتصاد السوداني بعد التوافق مع المجتمع الدولي على خارطة طريق تبدأ ببرنامج لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني بتقديم دعم مالي دون دفع متأخرات الديون الخارجية.

وأعلن عن مساع لمعالجة ديون السودان الخارجية قبل نهاية العام المقبل التي تبلغ أكثر من 50 مليار دولار كما كشف عن اتفاق مع اصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروعا تم التوافق عليها



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