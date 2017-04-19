الجنيه في جنوب السودان يوالي التراجع أمام الدولار

جوبا 19 أبريل 2017 - انخفضت قيمة جنيه دولة جنوب السودان في السوق السوداء مقابل الدولار في الأسبوع الثالث من شهر أبريل.

صورة تظهر أوراق من عملة جنوب السودان عليها قائد الاستقلال الراحل جون قرنق بتاريخ 18 يوليو 2011

ويبلغ سعر الدولار الواحد 162 جنيها جنوب سوداني مقارنة بـ 145 جنيها الأسبوع الماضي في السوق الموازي.

وقال جيمس نهيال الذي يعمل في مجال صرف العملات في سوق الجمارك، ثاني أكبر سوق في جوبا: "لكن عندما تشتري من التجار فإنهم يعطونك 17.000 جنيه مقابل 100 دولار".

وقامت حكومة جنوب السودان بتعويم سعر الصرف الثابت في ديسمبر 2015، ولم يتم تحديد سعر صرف العملة الرسمية من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعتمد الدولة الوليدة على استيراد المواد الغذائية بشكل كلي مما ينعكس انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار على الفور في السوق.

وقال أحمد موسى، صومالي، صاحب متجر في جوبا " ارتفعت عبوة المياه المدنية لتر ونصف إلى 60 جنيه من 40 جنيه في بداية هذا الشهر".

وتبلغ تكلفة جوال دقيق الذرة عبوة 50 كيلو 5.500 جنيه وهو ضعف الأجور المدفوعة إلى موظف في رتبة مدير حكومي.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان على النفط بنسبة تصل إلى 98٪ . وأدى انخفاض أسعار النفط والحرب إلى حدوث أزمة اقتصادية في عام 2015.

ويقول بعض الاقتصاديين إن التضخم وصل الآن إلى 900٪ وفقد الجنيه جنوب السوداني أكثر من 90٪ من قيمته منذ ديسمبر 2015، عندما تم تعويم سعر الصرف الثابت مقابل الدولار.