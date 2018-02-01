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الجنيه يواصل التهاوي والبشير يلتقي محافظ البنك المركزي

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الخرطوم 1 فبراير 2018 ـ وقف الرئيس السوداني الخميس على خطة البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية، بينما واصل الجنيه تراجعه المتسارع أمام الدولار.

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محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر

وأبلغ تجار يعملون بالسوق الموازي "سودان تربيون" إن الدولار سجل الخميس 41,3 جنيه للشراء مقابل 42 جنيه للبيع مقارنة بـ 39,5 جنيه للشراء و40 جنيهاً للبيع، يوم الأربعاء.

ونبه أحد التجار الى أن الدولار ومنذ مطلع هذا الأسبوع يصعد بشكل يومي بمعدل جنيهين، وعزا ذلك الى الشح الكبير في المعروض بالسوق الموازي.

وقبل يومين توقع الرئيس السوداني ان يتراجع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه خلال الفترة القادمة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن حصائل الصادر وما سيتبعها من قرارات.

وشدد الرئيس على أن الحكومة وفي سبيل محاصرة التلاعب في عائدات الصادر لن تسمح بإدخال اي مبالغ من العملات الأجنبية إلا عبر بنك السودان والقنوات الرسمية.

والتأم اجتماع بين البشير ومحافظ المركزي ووزير الدولة بالمالية بالقصر الرئاسي الخميس بحث "خطة المركزي لتوفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الأساسية ولاستعادة حصائل الصادر التي لم تعد الي البلاد".

وقال محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر في تصريحات صحفية إن "رئيس الجمهورية أطلع على التسهيلات المصرفية التي قدمتها بعض البنوك الخارجية لاستيراد الجازولين والقمح والدواء".

وأفاد عبد القادر أن "اللقاء بحث الخطوات التنفيذية لضبط السيولة والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة".

وقال محافظ المركزي إن كل حصائل الصادر التي تم استلامها من الخارج نتيجة للإجراءات الاخيرة سيتم ضخها للبنوك التجارية للاستفادة منها في الاستيراد عبر القطاع الخاص.

وأشار الي أن "كل الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تصدر قراراتها بعد تأني وفحص دقيق لبيانات ومستندات البنوك التجارية لضمان حصائل الصادرات ومنع تجاوزات القطاع المصرفي".



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