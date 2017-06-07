الجيش: أطفال من جنوب السودان يقاتلون مع حركات دارفور

الخرطوم 7 يونيو 2017 ـ كشفت وزارة الدفاع السودانية عن توقيف أطفال من جنوب السودان، كانوا يقاتلون في صفوف الحركات المسلحة خلال المعارك الأخيرة بدارفور.

جنود من الجيش السوداني

وقال وزير الدولة بالدفاع الفريق علي محمد سالم، لدى تقديمه بيان لوزارته أمام البرلمان الأربعاء "القينا القبض على أطفال دون سن الثامنة عشر من دولة جنوب السودان يقاتلون ضمن صفوف المتمردين فى معارك شمال وشرق دارفور الأخيرة".

وأشار الى تواجد الحركات المسلحة بدولتي ليبيا وجنوب السودان، واصفا قدراتها بالضعيفة، واستدرك بالقول "قد تُدعم من الدول التي تقاتل لتنفيذ أجندتها".

وتتهم الحكومة السودانية دولة جنوب السودان بتوفير المأوى والدعم لمسلحي دارفور، وللحركة الشعبية ـ شمال، لكن جوبا تنفي على الدوام هذه الاتهامات.

ودمغ الوزير جهات إقليمية ـ لم يسمها ـ بالتورط في دعم الحركات المسلحة، لإعادة دارفور لمربع الحرب، لافتا الى أن "المسألة موثقة ومصورة بالأقمار الصناعية، حيث يتم استدعاء قادة الحركات من شخصيات اعتبارية في تلك الدول وتزويدهم بالمعدات والأسلحة".

وأكد سالم أن الحركات المسلحة في دارفور لا تسيطر على أي مواقع بالإقليم، وأضاف "تم القضاء على كل القوة القادمة من دولة الجنوب ما بين قتيل وجريح وأسير" واشار الى فرار بعض منسوبي الحركات الى ليبيا.

وقال إن القوات المسلحة ظلت تلتزم بضبط النفس رغم التعديات المتفرقة للحركات.