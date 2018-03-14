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الجيش الأوغندي يشدد المراقبة على حدود جنوب السودان

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نيروبي/جوبا 14 مارس 2018- انتشرت قوات الجيش الأوغندي بكثافة على طول حدود البلاد مع جنوب السودان وكثفت عمليات المراقبة بعد يوم من وفاة أحد الجنود الأوغنديين خلال غارة شنها مسلحون.

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جنود من القوات الأوغندية قرب الحدود ( أ ف ب)

وقال مسؤولون أمنيون لصحيفة "ديلي مونيتور" إن الجندي الأوغندي توفي متأثرا بجروح ناجمة عن طلقات رصاص خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قادوا سرقوا أكثر من 800 رأس من الماشية.

وقال المتحدث باسم الفرقة الرابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية تيريفور توهامي في تصريحات الثلاثاء " من المؤسف أن أحد جنودنا أصيب بجروح ولقى حتفه أثناء مطاردة مليشيات مسلحة. وسنظل في حالة تأهب ويجب أن يُطلعنا المدنيون في الوقت المناسب حتى نتصرف في الوقت المناسب".

وتشير التقارير الأولية إلى أن المهاجمين ربما نجحوا لأن نشر قوات الأمن في أوغندا كان متراخياً وتأخرت عمليات التعزيز للجنود الذين تابعوا الغزاة.

وفي الوقت نفسه، ادعى متمردو جنوب السودان أن انعدام الأمن على طول حدود أوغندا وجنوب السودان سببه الجيش الشعبي لتحرير السودان يقوم بنهب الماشية من مقاطعة ميتو في مقاطعة مويو في شمال أوغندا.

وقال غابرييل بول لام، المتحدث العسكري باسم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار في تصريحات لـ " سودان تربيون" الثلاثاء " لا يوجد شيء اسمه سارقي الماشية في مناطق مادي أو كوكو، هذه مجتمعات سلمية يتم تدميرها من قبل النظام في جوبا، وجاء هؤلاء المغيرون من جميع أنحاء النيل في بقاري ولوبونوك وحولها حيث يرعون آلاف الأبقار التي تخص سالفا كير وكول مانيانق جوك وماريال شينونق وماكوي لوث، لذلك، يجب على النظام أن يتحمل مسؤولية سرقة مواشي المدنيين الأبرياء في ميتو".



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