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الجيش السوداني يؤكد التزامه بإعلان وقف إطلاق النار

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الخرطوم 20 سبتمبر 2017 ـ أعلن الجيش السوداني التزامه بوقف اطلاق النار المعلن في مناطق النزاعات بدارفور والمنطقتين، قائلاً إنه "عهد" التزمت به الدولة، قبل أن يكون واحدا من مسارات التفاوض الخمسة مع الولايات المتحدة.

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عدوي مع الصحفيين الأميركيين ـ الخرطوم 20 سبتمبر 2017

وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة منذ سنتين تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن في يناير الماضي، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لمدة ستة أشهر، وفي الثاني من يوليو الماضي قرر الرئيس عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار بكافة مناطق النزاعات ثلاثة أشهر تنتهي في أواخر أكتوبر المقبل.

وقال رئيس هئية الأركان المشتركة، الفريق أول ركن عماد الدين عدوي، الأربعاء إن القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي الانساني الذي أصبح جزء من قانون القوات المسلحة السودانية، مؤكداً أنها تحرص على ممارسة مهمها بكل احترافية، وتسعى جاهدة لتطوير قدراتها.

وإلتقى عدوي الأربعاء بمكتبه وفداً اعلامياً اميركيا يضم اثنين من الصحفيين المختصيين في إنتاج الافلام الوثائقية يزوران السودان حالياً للتعرف على الأوضاع المتعلقة بقضايا الحرب والسلام والتنمية والعلاقات السودانية الاميركية.

وقال "القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار المعلن باعتباره عهداً التزمت به الدولة وهو التزام اخلاقي تجاه الوطن والمواطن في المقام الأول قبل أن يكون واحد من مسارات التفاوض الخمس مع الولايات المتحدة الأميركية".

وأشار عدوي في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى أهمية ان يلعب الاعلام دوراً ايجابيا يخدم قضايا تحقيق السلام واباز النجاحات والتقدم في المحاور المختلفة، بجانب تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وأضاف "لأن حمل السلاح ضد الدولة ليس الوسيلة الأنسب لتحقيق المطالب التي هي تتعلق بالتنمية ومحاربة الفقر".



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