الجيش السوداني يتهم حركة عبد الواحد بخرق اتفاق وقف العدائيات

الخرطوم 20 أكتوبر 2019- اتهمت القوات المسلحة السودانية، الأحد حركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد نور بخرق اتفاق وقف العدائيات رغما عن إجراءات بناء الثقة الممهدة لتحقيق سلام شامل.

وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن في بيان صحفي إن قوات نور نفذت هجومين خلال يومي 17 و18 أكتوبر الجاري حيث هاجمت مواقع تأمين للجيش السوداني في منطقة بروباس 8 كلم شمال شرق منطقة كارا في اتجاه (قبو) وأن القوات المسلحة ردت عليها بتبادل النيران.

وأضاف" بتاريخ 18 أكتوبر 2019م هاجمت قوات العدو المتمثل في حركة عبد الواحد محمد نور منطقة كدنيير بشرق جبل مرة وتم تبادل النيران مع المهاجمين وردهم خاسرين دون تحقيق خسائر تذكر".

وأشار المتحدث الى أن القوات المسلحة عملت بشتى السبل لوقف إطلاق النار وتثبيت الأوضاع في مناطق التماس مع الحركات المسلحة كان آخرها تجديد رئيس مجلس السيادة والقائد العام لوقف العدائيات.

ولفت الى أن الجيش عمد الى تقديم حسن النوايا لتحقيق السلام بإطلاق 21أسيرا من حركة عبد الواحد نور السبت الماضي.

وأردف " إلا أن كل هذه الجهود لم توضع في الاعتبار وتم مقابلتها بخطوات تنمُّ عن روح عدائية لا تتوافق مع تطلعات الشعب السوداني وأمنياته ".

واعتبر البيان استمرار هذه العدائيات لا يؤسس لمناخ الاستقرار والسلام المنشود.

وأردف "نؤكد قدرة القوات المسلحة على الرد بقوة على الخروقات التي ترتكب تجاه قواتها مهما كان حجمها أو توقيتها وأن يقظة أفرادها ستفوت الفرصة على العدوان بكافة أشكاله".