 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

الجيش السوداني يتهم حركة عبد الواحد بخرق اتفاق وقف العدائيات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 20 أكتوبر 2019- اتهمت القوات المسلحة السودانية، الأحد حركة تحرير السودان – قيادة عبد الواحد نور بخرق اتفاق وقف العدائيات رغما عن إجراءات بناء الثقة الممهدة لتحقيق سلام شامل.

وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن في بيان صحفي إن قوات نور نفذت هجومين خلال يومي 17 و18 أكتوبر الجاري حيث هاجمت مواقع تأمين للجيش السوداني في منطقة بروباس 8 كلم شمال شرق منطقة كارا في اتجاه (قبو) وأن القوات المسلحة ردت عليها بتبادل النيران.

وأضاف" بتاريخ 18 أكتوبر 2019م هاجمت قوات العدو المتمثل في حركة عبد الواحد محمد نور منطقة كدنيير بشرق جبل مرة وتم تبادل النيران مع المهاجمين وردهم خاسرين دون تحقيق خسائر تذكر".

وأشار المتحدث الى أن القوات المسلحة عملت بشتى السبل لوقف إطلاق النار وتثبيت الأوضاع في مناطق التماس مع الحركات المسلحة كان آخرها تجديد رئيس مجلس السيادة والقائد العام لوقف العدائيات.

ولفت الى أن الجيش عمد الى تقديم حسن النوايا لتحقيق السلام بإطلاق 21أسيرا من حركة عبد الواحد نور السبت الماضي.

وأردف " إلا أن كل هذه الجهود لم توضع في الاعتبار وتم مقابلتها بخطوات تنمُّ عن روح عدائية لا تتوافق مع تطلعات الشعب السوداني وأمنياته ".

واعتبر البيان استمرار هذه العدائيات لا يؤسس لمناخ الاستقرار والسلام المنشود.

وأردف "نؤكد قدرة القوات المسلحة على الرد بقوة على الخروقات التي ترتكب تجاه قواتها مهما كان حجمها أو توقيتها وأن يقظة أفرادها ستفوت الفرصة على العدوان بكافة أشكاله".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سماجة الشر، احتجاب البصيرة.. في تذكّر مساعد البشير 2019-10-17 15:14:11 بقلم : عبدالحميد أحمد حملت صحف الخرطوم الصادرة بالأمس مفارقةً باعثةً على السخرية إذ ترافق على صفحاتها خبران أولهما هو "عزم النيابة العامة على أن تحسم ملفات قضائية عالقة في مواجهة أقطاب النظام الساقط أبرزها تقويض النظام (...)

ثم ماذا عن مؤتمر السلام الشامل في السودان 2019-10-16 11:43:15 الشفيع خضر سعيد تنطلق اليوم في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، الجولة الأولى من مفاوضات البحث عن السلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تصاحبها بعض المفارقات والأسئلة التي تفرض نفسها عليها. أولى هذه المفارقات، (...)

أخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار 2019-10-14 05:41:16 مجدي الجزولي انهضوا لبوا يا شبابنا هموا شهيدنا الطاهر ضحى بدموا أخواني الشهداء الزايد شوقهم مناى يا الله أسير في طريقهم أصبر قلبي وراجي لحوقهم هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.