الجيش السوداني يعتقل 6 من عناصر (بوكو حرام) بجنسيات تشاديه

الخرطوم 5 ديسمبر 2019 - أعلنت الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، الخميس، القبض على 6 عناصر من تنظيم "بوكو حرام" المتشدد، داخل الحدود السودانية يحملون الجنسية التشادية.

المتهم بتفجيرات أبوجا أمينو اوغاشي بعد أن سلمته السلطات السودانية لنيجيريا

وأفاد بيان صادر عن الجيش السوداني، تلقته "سودان تربيون"، أنه تم تسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية التشادية المختصة، بموجب "برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب التشادي، على "استمرار تبادل المعلومات، والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".

وتابع: "تجدد القوات المسلحة السودانية عهدها للشعب السوداني في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الوطن".

كما أكدت القوات المسلحة على "جاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى"، بحسب البيان.

وسبق أن سلمت السلطات السودانية في العام 2014 النيجري أمينو صديق أوغوشي، المشتبه بضلوعه في التفجير الذى استهدف محطة حافلات "نيانيا" في أبوجا، ونسب إلى جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتطرفة، وقتل خلال الحادث 70 شخصاً، وجرح 124 آخرون.

و"بوكو حرام" هي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

وتعتبر (بوكو حرام) مسؤولة عن أعمال العنف التي وقعت في نيجيريا، وأثارت موجة غضب عالمية بعد اختطافها أكثر من 200 تلميذة هددت ببيعهن أو تزويجهن بالإكراه.