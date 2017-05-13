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الجيش السوداني يعلن مقتل اثنين من جنوده في اليمن

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الخرطوم 13 مايو 2017- أعلن الجيش السوداني،السبت، عن مقتل اثنين وجرح آخرين – لم يحصهم- من جنوده المشاركين في حرب اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية ضد الحوثيين.

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جثامين الجنود الخمسة لدى وصولها الخرطوم من اليمن الأربعاء 12 أبريل 2017 (سونا)

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش السوداني منذ اعلان الحرب في اليمن، إلى ثمانية قتلى، حيث أعلن الجيش السوداني في ابريل الماضي عن مقتل خمسة من جنوده وجرح 22 آخرين في معارك وقعت هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، أحمد خليفة احمد الشامي، في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، إن القوات السودانية احرزت تقدماً في مهامها باليمن، مضيفاً "إستكمالا لواجباتها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الشقيق، نفذت القوات السودانية سلسلة من العمليات التعرضية الناجحة في محور تقدمها يومي الجمعة والسبت، واحتسبت شهيدين وعددا من الجرحى".

وفي يناير من العام 2016 أعلن الجيش السوداني سقوط أول قتيل من جنوده في اليمن إثر حادث عرضي وقع، أثناء عمل إداري تمثل في إزالة وحرق أنقاض خارج مخيم الجنود السودانيين في عدن
ومنذ اكتوبر 2015، يشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وأطلقت القوات السعودية عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" في العام 2015 بمشاركة عدة دول عربية ضد الحثويين وقوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء.



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