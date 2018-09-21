الجيش السوداني يعلن مقتل طيارين في سقوط طائرة عسكرية

الخرطوم 21 سبتمبر 2018 ـ أعلن الجيش السوداني، الجمعة، مقتل إثنين من طياريه في حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية شمالي الخرطوم، في ثاني حادق من نوعه خلال أيام.
- صورة للطائرة التي تحطمت في مطار نيالا ..الاثنين 17 سبتمبر 2018
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي في بيان إنه "نتيجة لعطل فني مفاجئ تحطمت مساء الخميس طائرة تدريب عسكرية من طراز (K8) في منطقة الكوداب شمال أم درمان بعيد إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية في طلعة تدريب ليلي".
وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن "الحادث أدى إلى استشهاد طاقمها المكون من ضابطين هما الرائد طيار خالد عبد الله عبد الرحيم والنقيب طيار جاسم علي خوجلي".
ويوم الإثنين الماضي تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، وأصيب 15 من الذين كانوا على متنها إصابات متفاوتة.
وقال الجيش في بيان إن المروحية العسكرية من طراز (MI 17) أصيبت بعطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من "أم دافوق" في رحلة إدارية روتينية.
واصطدمت الطائرة بمدرج المطار، ما أدى الى اشتعال النار فيها واحتراقها، ونجا أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.
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