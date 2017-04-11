الجيش السوداني يعلن مقتل 5 من جنوده في اليمن

الخرطوم11 أبريل 2017- أعلن الجيش السوداني، ليل الثلاثاء،مقتل خمسة من جنوده وجرح 22 آخرين في معارك باليمن،حيث تقاتل القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي.

قوات سودانية مشاركة في مناورات "رعد الشمال" في المملكة العربية السعودية بجانب قوات من 20 دولة عربية واسلامية في 16 فبراير 2016 (صورة وكالة الاانباء السعودية)

وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي في بيان تلقته (سودان تربيون) إنه " في إطار الواجبات التي كلفت بها ضمن خطة التحالف العربي، نفذت قواتنا باليمن عدة عمليات تعرضية ، حيث أنجزت اليوم المرحلة الأولى بنجاح كبير باحتلالها جميع الأهداف الموكلة لها وكبدت العدو خسائر كبيرة في الارواح واسرت أعداد كبيرة منهم".

وأضاف "واحتسبت قواتنا خمسة شهداء بينهم ضابط ، و(22) جريحا".

وفي يناير من العام 2016 أعلن الجيش السوداني سقوط أول قتيل من جنوده في اليمن إثر حادث عرضي وقع، أثناء عمل إداري تمثل في إزالة وحرق أنقاض خارج مخيم الجنود السودانيين في عدن.

ومنذ مارس 2015، يشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وأطلقت القوات السعودية عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" في العام 2015 بمشاركة عدة دول عربية ضد الحثويين وقوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، بعد سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء.

و أعلن السودان،استعداده لارسال ستة آلاف جندي، للمشاركة في عمليات عاصفة الحزم والمساهمة في استتباب الأمن بالمدن التي حررتها القوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي.

وقالت الخارجية السودانية ـ في وقت سابق ـ أن مشاركة الخرطوم فى التحالف، الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى اليمن، تأتى من منطلق الحرص على عودة الشرعية اليمنية، وأمن المنطقة والسعودية.

وكان السودان من بين 20 دولة عربية وإسلامية شاركت في مناورات "رعد الشمال"، التي دعت لها السعودية على أراضيها، ما بين فبراير ومارس من العام الماضي.