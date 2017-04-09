الجيش الشعبي يستعيد بلدة باجارى من المتمردين

الخرطوم 9 أبريل 2017 - أعلن جيش جنوب السودان، السبت، استعادة سيطرته الكاملة على بلدة "باجارى" الواقعة على بعد 12 ميلا جنوب غرب مدينة واو من قوات المعارضة المسلحة.

جندي من الجيش الشعبي يقف أمام سيارة في جوبا يوم 20 ديسمبر، 2013. (صورة لرويترز)

وتعتبر السيطرة على المدينة الواقعة في ولاية غرب بحر الغزال أخر الأعمال العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية،على الرغم من الضغوط الدولية لإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وقال شهود عيان ومشرعون فى المنطقة إن القوات الموالية للحكومة التي يدعمها غطاء جوى وميليشيات قبلية شنت هجوماً مفاجئاً على موقع المتمردين، يوم الجمعة، وأجبرتهم على سحب قواتهم بعد قتال عنيف.

كما أكد وزير دولة فى مقابلة مع (سودان تريبون) الهجوم الذي أدى إلى إرغام المتمردين على الفرار من المدينة، وسط القصف المدفعي الذي قامت به القوات الحكومية.

ولم يتضح بعد عدد القتلى من الجانبين فى الهجوم، ولم يصدر بيان رسمى من المتحدثين باسم الجيش وحركة التمرد.

ولقى عشرات الآلاف من الأشخاص مصرعهم وتشريد حوالي مليونى آخرين فى أسوأ إعمال عنف فى جنوب السودان منذ إن انفصاله عن السودان فى يوليو 2011.

وفي أواخر أغسطس 2015 وقع الرئيس سلفاكير ميارديت اتفاق سلام مع نائبه السابق رياك مشار، والذي توسط فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) لكن سرعات ما تجدد القتال بين الطرفين