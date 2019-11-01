الحركة الشعبية عقار تناقش قضايا السلام مع مبعوث اميي و تعلن ارسال وفدا للخرطوم

الخرطوم 1 نوفمبر 2019 - أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار عن ارسال وفد لها للسودان وعن اجتماع وفد لها مع المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لمناقشة قضايا السلام في السودان

مالك عقار رئيس الحركة الشعبية ونائبة ياسر عمار في اجتماع مع مبعوث الامم المحدة للسودان نيكولاس هايسوم في يوم 31 اكتوبر 2019 (سودان تربيون)

وطبقا لبيان صادر من بدر الدين موسي الناطق الرسمي للحركة فأن الاجتماع مع نيكولاس هايسوم في الخميس الماضي تطرق لمخرجات عملية السلام في جوبا علي رأسها فتح المسارات الإنسانية وإطلاق سراح الاسري وإلغاء الاحكام .

كما تناول الاجتماع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الامم المتحدة لعملية السلام والتفويض المتوقع صدوره من الإتحاد الافريقي وبمباركة مجلس الامن الدولي الخاص بوساطة محادثات في جوبا.

وتجدر الاشارة إلى ان قوى الجبهة الثورية التي تشكل الحركة الشعبية - عقار احدى فصائلها اتفقت في 21 اكتوبر مع الحكومة الانتقالية على اعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات للاغراض الانسانية واستئناف المحادثات في 21 نوفمبر بعد صدور تفويض من الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي لدعم عملية السلام.

كما كونت عدت لجان مقرها الخرطوم لمتابعة اجراءات بناء الثقة والإعداد لترتيبات مفاوضات السلام.

وفي هذا الاطار أعلن الناطق الرسمي الجديد للحركة موسى عن سفر وفد من قيادة الحركة إلى الخرطوم في القريب العاجل دون ان يحدد من الذي سيقوده او تاريخ وصوله.

وكانت الحركة ارسلت وفد للخرطوم بقيادة ياسر عرمان نائب رئيس الحركة ، وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب، ومتحدثها الرسمي السابق مبارك أردول إلا انهم اعتقلوا وتم ابعادهم إلى جنوب السودان في 10 يوينو الماضي.

ويتواجد بالخرطوم سلفا عدد من قيادات الجبهة الثورية المشارك في مختلف اللجان كما ارسلت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وفدا للخرطوم.