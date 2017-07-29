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الحركة الشعبية لتحرير السودان تكون مجموعة عمل لإعادة التوحيد

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جوبا 29 يوليو 2017- وقعت فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان، على إعلان عنتيبي لتفعيل اتفاق أروشا بشأن إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ووقع الاعلان يوم الخميس فى قصر الرئاسة في عنتيبى بحضور الرئيس يورى موسيفينى.

وتعزيزا لأهداف مصالحة الحركة الشعبية ووحدتها، عقدت الفصائل العزم على إنشاء فريق عمل لتنشيط وتنفيذ اتفاق إعادة توحيد الحركة الذي عقد في أروشا.

وسيضع فريق العمل مصفوفة لتنفيذ اتفاق أروشا مع جداول زمنية محددة ويقدم تقريرا إلى الرئيس موسيفيني بعد أسبوع واحد يبدأ يوم الاثنين 31 يوليو 2017.

ودعت المجموعة الحركة الشعبية _ فصيل مشار للانضمام إلى عملية المصالحة ووحدة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وقررت الحركة أن جماعات وكوادر الحركة الشعبية التي ليست جزءا من اتفاق أروشا يمكنها ان تنضم إلى عملية المصالحة وإعادة التوحيد.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لطلب الرئيس سلفا كير من نظيره الأوغندي موسيفيني بالتوسط في المصالحة والوحدة بين مختلف جماعات الحركة الشعبية على أساس اتفاق أروشا .

واشار الرئيس موسيفينى خلال اجتماع فريق العمل الخميس الى ان اتفاق الحركة الشعبية على المصالحة والتعاون من اجل تنفيذ اتفاق اروشا سيؤدى الى السلام ويغذي عملية السلام التي تقودها منظمة الإيقاد فى الجنوب السودان.

كما اجتمع موسيفينى مع وفود عدد من الاحزاب السياسية الاخرى فى جنوب السودان.



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