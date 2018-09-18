الحركة الوطنية بجنوب السودان تقلل من خروقات وقف العدائيات

الخرطوم 18 سبتمبر 2018 ـ قلل المتحدث باسم الحركة الوطنية بجنوب السودان، إستيفن لوال من خروقات وقف إطلاق النار واعتبرها فردية، وفند مزاعم فصيلين في تحالف المعارضة بامكانية تلقي دعم أميركي لقيادة عمل مسلح.

استيفن لوال ـ الحركة الوطنية بجنوب السودان

وقال لوال في تصريح لـ "سودان تربيون" إنه لا يوجد تفسير لرفض كل من رئيسي جبهة الخلاص الوطني توماس سيريلو وحركة الشعب الديمقراطية داريو حكيم، اتفاقية السلام وأنفاذ ما اتفق عليه في الخرطوم وأديس أبابا.

ورفض الفصيلان التوقيع على اتفاق السلام على الرغم من عضويتهما في تحالف المعارضة الذي قبل التوقيع على الاتفاق ما اضطر رئيس التحالف لدعوتهما لتحديد موقف حيال الاستمرار في التحالف.

ورأى إستيفن لوال أن بحث الفصيلان عن الخيار العسكري في دولة مثل الولايات المتحدة مجرد "تخرسات" لأن واشنطن ترفض هذا السلوك ابتداءً.

وتابع "الولايات المتحدة تبنت مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل حظر السلاح على جنوب السودان، فكيف يعقل أن يدعي البعض بدعم أميركي لهم بالسلاح. هذا اتهام وإجحاف في حقها".

وأشار لوال إلى أن كل من سيريلو وحكيم يخدعان شعب جنوب السودان عبر توهم دعم أميركي بالسلاح والمال.

وقال "أؤكد أن الولايات المتحدة لن تكون ضد السلام ولن تقف في وجهة إرادة أبناء جنوب السودان لتحقيق الاستقرار والسلام إعادة بناء ما دمرته الحرب".

إلى ذلك قلل المتحدث باسم الحركة الوطنية من الأنباء التي تتحدث عن خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الجنوبية في الأشهر الماضية واصفا ما يحدث بأنه "أحداث فردية" مثل حادثة عدي على قافلة الأمم المتحدة التي تم معالجتها بمنطقة ياي.

وقال إن الحكومة تعاملت ايجابيا بضبط قواتها وفقا لما جاء على لسان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بجنوب السودان.

وبشأن اتهام الحركة الشعبية بقيادة ريك مشار للحكومة بخرق وقف العدائيات الأشهر الماضية قال إن المعارضة تقدمت بشكوى لآلية مراقبة وقف اطلاق النار وملكتها لمبعوث الإيقاد إسماعيل وايس وتم الأتفاق على إحاله كافة الخروقات إلى آليه المراقبة باعتبارها المعنية بالتحقيق في هكذا خروقات.

ونفى وجود إنتهاك لأتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بالخرطوم قائلا إن "ما حدث لا يرقى إلى مستوى تدمير اتفاقية وقف إطلاق النار كما يسوق البعض".

وناشد جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية بإحترام اتفاق وقف إطلاق النار "وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة".

وتابع قائلا "ما تم الاتفاق عليه ملزم لكل الأطراف الجنوبية ولن نسمح بخرق أي بند من الاتفاقية. سنحاسب من يخرق هذا الاتفاقية ويطاله العقاب لأن اتفاق السلام ملك للشعب الجنوبي وسيحميها الشعب".

وثمن لوال مجهودات السودان لبناء الثقة وإحلال السلام بدولة جنوب السودان ونجاحه في خلق أجواء أخوية بين فرقاء الجنوب.

وقال "إننا نشجع التواصل بين قيادات الجنوب حتى تتناسى الأطراف المرارات التي تحدث بين الحين والآخر".