الحركة الوطنية تشارك في احتفال جوبا باتفاق السلام

الخرطوم 26 أكتوبر 2018 ـ قالت الحركة الوطنية في جنوب السودان، الجمعة، بقيادة كاستيلو قرنق، إنها ستشارك تحت لافتة تحالف المعارضة "سوا" في مراسم الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام في جوبا الثلاثاء القادم.

استيفن لوال نقور مسؤول الإعلام في الحركة الوطنية بجنوب السودان

ويوم الأربعاء الماضي قرر زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار المشاركة في احتفالات بلاده بتحقيق السلام المقرر في 30 أكتوبر الحالي.

وأكد مسؤول الأعلام بالحركة الوطنية استيفن لوال نقور مشاركتهم باسم تحالف "سوا" في الأحتفال، وقال إن "الدعوة جاءت من الرئيس سلفا كير وتم قبولها من قبل قيادة التحالف وبموجبه سنشارك كشركاء في اتفاقية السلام".

وأفاد أن قبول التحالف للدعوة يعتبر خطوة لبناء الثقة وترسيخ عملية السلام بالبلاد بحكم أن الأرادة متوفرة من جانب التحالف لتحقيق السلام المستدام.

وتابع "سنحتفل مع أخوتنا ونشارك شعبنا هذه الفرحة.. الاحتفال باتفاقية السلام خطوة نحو بناء الثقة والمضي قدما لتنفيذ الاتفاقية".

وأشار لوال إلى أن إنفاذ اتفاقية السلام يسير بخطى ثابتة وأن إجراءات تنفيذ بنودها الخاصة بالفترة قبل الانتقالية تمضي بصورة جيدة.

وشدد على سعيهم لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين ورفع الحظر على القادة وممتلكاتهم، باعتبارها خطوة داعمة لتحقيق حرية الرأي والتعبير وترسيخ مبدأ الديمقراطية والمشاركة.

وبدأت حكومة جنوب السودان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفراج عن 20 سجيناً في 19 أكتوبر الجاري.

ومع ذلك، لا يزال بعض المعتقلين الرئيسيين في السجن وتظل جوبا صامتة بشأن مصير الآخرين ما يخلق أجواء من الشكوك وسط الشركاء.

وتنظر سلطات جنوب السودان إلى احتفال اتفاق السلام المنشط، الذي سيحضره قادة الإيقاد، باعتباره محاولة لبناء الثقة لإظهار التزامها باتفاق السلام.