الحركة الوطنية في جنوب السودان ترفض تكوين لجنة جديدة بشأن عدد الولايات

جوبا 3 نوفمبر 2019- أعلنت الحركة الوطنية الديمقراطية بقيادة لام اكول رفضها قرار الرئيس سلفا كير ميارديت تكوين لجنة جديدة لمناقشة عدد الولايات والحدود.

وشكل كير الشهر الماضي لجنة للنظر في عدد الولايات والحدود في جنوب السودان وهو ما اعتبر محاولة للالتفاف على لجنة الحدود المستقلة التي تقودها الايقاد وفقا لاتفاق السلام المنشط في 12 ديسمبر.

وقال الأمين العام للحركة محجوب بيل تارك في بيان تلقته سودان تربيون السبت، انهم يرفضون القرار برمته واصفا اياه بـ "الباطل".

واكد إن "الحركة لن ستشارك في نقاشات حول الحدود وعدد الولايات الا مع اللجنة التي تقودها الايقاد المنصوص عليها بوضوح في الاتفاق".

وأشار الى أن لجنة الايقاد وافقت بالفعل على إعادة إنشاء نظام الولايات العشرة وهو ما تجاهله سلفا كير من جانب واحد.

وأضاف "قبل ذلك كان القرار مدعوما بست جهات في جنوب السودان رغم أن اتفاق السلام ينص على موافقة اغلبية سبعة أعضاء من أصل عشرة".

وتضم اللجنة خمسة أعضاء عينتهم حكومة سلفا كير وخمسة آخرين من المجموعات المسلحة بالإضافة إلى 5 أعضاء اختارتهم الايقاد.

وشدد محجوب انه ليس هناك أي مجال لتكوين لجنة أخرى إلى جانب المتفق عليها مشيرا أن سلفا كير لا يملك الحق لفعل ذلك.

بينما اعلنت الحركة الشعبية المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار رفضها المشاركة في حكومة الوحدة قبل تنفيذ الترتيبات الامنية بشكل كامل وتسوية قضية الحدود والولايات.

ويتعين على سلفا كير تكوين حكومته الجديدة في 12 نوفمبر.