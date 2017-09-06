الحزب الحاكم بالسودان يدرس إعادة هيكلة أجهزة الإعلام الحكومية

الخرطوم 6 سبتمبر 2017 ـ بدأت مشاورات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حول عملية إحلال وإبدال ستطال جميع أجهزة الإعلام الحكومية، استعدادا للانتخابات العامة في 2020.

مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم

وأفادت مصادر عليمة أن الحزب الحاكم بعد أن رفع أمانة الإعلام إلى قطاع أوكل رئاسته إلى وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى في أغسطس الماضي، بدأ في دراسة تغييرات وإعادة هيكلة لأجهزة الأعلام التابعة للدولة والتي تشمل تلفزيون السودان والإذاعة القومية ووكالة السودان للأنباء (سونا) وقناة الشروق الفضائية وصحيفة "الرأي العام".

وتشمل التغييرات مدراء المؤسسات الإعلامية أو مجالس إداراتها، إضافة إلى الدفع بدماء جديدة في الإدارات التي ستتبع لقطاع الإعلام داخل الحزب الحاكم، مثل دائرة الصحافة ودائرة النشر الإلكتروني.

وأبلغت المصادر "سودان تربيون" أن المؤتمر الوطني بالفعل بدأ مشاورات لاختيار قيادات جديدة لهذه المؤسسات وأمامه الآن العديد من الترشيحات التي يجري عليها عملية "الجرح والتعديل".

وأكدت أن الرئيس عمر البشير ونائبه الأول بكري حسن صالح، جاهرا في أكثر من موقع بعدم رضا قيادة الدولة عن الأداء داخل مؤسسات الحكومة الإعلامية.

وقالت "الإعلام في الفترة الماضية يتحرك بعد الدولة ولا يستطيع عكس مبادرات مثل الإصلاح وجمع السلاح".

وعانى تلفزيون السودان أخيرا من صعوبات جلية وصلت إلى حد عدم بث نشرة الأخبار الرئيسية، فضلا عن عجز في دفع رواتب العاملين أحيانا.

وأشارت المصادر إلى بروز تشاكسات داخل المؤسسات الإعلامية ما انعكس سلبا على أدائها، فضلا عن "تباينات" في الشأن الإعلامي بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ظهرت إلى العلن وباتت معروفة للجميع.

وأوضحت ذات المصادر أن التشاكس وغياب "الرؤية المركزية" تبدى في قيام مؤسسات إعلامية بديلة للمؤسسات الحكومية مثل إذاعة "بلادي" التي يقف خلفها جهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب عزم ذات الجهة لتأسيس قنوات وصحف.

وتابعت قائلة "التغييرات ستطال جميع مؤسسات الإعلام التابعة للحكومة.. قيادة الدولة والحزب مهتمة بالإعلام من واقع اقتراب انتخابات عام 2020 فضلا عن الحفاظ على المكتسبات، وزاد "ترفيع أمانة الإعلام إلى قطاع يؤكد اهتمام الدولة".