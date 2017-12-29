الحزب الحاكم بالسودان يعفي قياديا بارزا في ولاية الجزيرة

الخرطوم/ ود مدني 29 ديسمبر 2017 ـ أعفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الجزيرة في أواسط السودان، قياديا بارزا في صفوفه، وعزا الإجراء إلى إنه ضمن عملية إصلاح استعداد لانتخابات 2020.

مسيرات في ود مدني تنديدا بمساعي داخل المجلس التشريعي لحجب الثقة عن والي الجزيرة ـ الجمعة 29 أبريل 2016

وإلتأمت صباح الجمعة دورة إنعقاد مجلس شوري المؤتمر الوطني بمحلية الحصاحيصا بحضور رئيس مجلس شورى الحزب بولاية الجزيرة محمد علي السيد، وتم خلال الإنعقاد إعفاء نائب رئيس الحزب بالمحلية معتصم الحسن وانتخاب العمدة الطيب الكنين خلفا له.

وأكد معتمد الحصاحيصا رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية عبد الله حمد النيل أن "الحزب يقود الإصلاح بين القواعد استعداداً لانتخابات 2020 والذي بموجبه تم تشكيل المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بالمحلية".

ولم يشر المعتمد، في تصريحه لوكالة السودان للأنباء، لسبب بعينه وراء إعفاء القيادي في الحزب.

ومنذ العام 2016 يعاني الحزب الحاكم في الولاية الوسطية من خلافات حادة وصلت إلى حد إقالة والي الجزيرة محمد طاهر إيلا أعضاءً في المكتب القيادي وتعليق المجلس التشريعي الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس شورى المؤتمر لوطني بالولاية إن "هذه الدورة رسخت قيم شفافية، كما أنها شورى حقيقية مكتملة الإجراءات والممارسة قل أن توجد في بقية الأحزاب".

وأعلن مقرر شوري المؤتمر الوطني بالولاية عصام الدين الشيخ أن الحزب يشهد إصلاحات كبيرة وممارسة شورى حقيقية بين أعضائه.