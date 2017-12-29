 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 29 كانون الأول (ديسمبر) 2017

الحزب الحاكم بالسودان يعفي قياديا بارزا في ولاية الجزيرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم/ ود مدني 29 ديسمبر 2017 ـ أعفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية الجزيرة في أواسط السودان، قياديا بارزا في صفوفه، وعزا الإجراء إلى إنه ضمن عملية إصلاح استعداد لانتخابات 2020.

JPEG - 33.2 كيلوبايت
مسيرات في ود مدني تنديدا بمساعي داخل المجلس التشريعي لحجب الثقة عن والي الجزيرة ـ الجمعة 29 أبريل 2016

وإلتأمت صباح الجمعة دورة إنعقاد مجلس شوري المؤتمر الوطني بمحلية الحصاحيصا بحضور رئيس مجلس شورى الحزب بولاية الجزيرة محمد علي السيد، وتم خلال الإنعقاد إعفاء نائب رئيس الحزب بالمحلية معتصم الحسن وانتخاب العمدة الطيب الكنين خلفا له.

وأكد معتمد الحصاحيصا رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية عبد الله حمد النيل أن "الحزب يقود الإصلاح بين القواعد استعداداً لانتخابات 2020 والذي بموجبه تم تشكيل المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بالمحلية".

ولم يشر المعتمد، في تصريحه لوكالة السودان للأنباء، لسبب بعينه وراء إعفاء القيادي في الحزب.

ومنذ العام 2016 يعاني الحزب الحاكم في الولاية الوسطية من خلافات حادة وصلت إلى حد إقالة والي الجزيرة محمد طاهر إيلا أعضاءً في المكتب القيادي وتعليق المجلس التشريعي الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس شورى المؤتمر لوطني بالولاية إن "هذه الدورة رسخت قيم شفافية، كما أنها شورى حقيقية مكتملة الإجراءات والممارسة قل أن توجد في بقية الأحزاب".

وأعلن مقرر شوري المؤتمر الوطني بالولاية عصام الدين الشيخ أن الحزب يشهد إصلاحات كبيرة وممارسة شورى حقيقية بين أعضائه.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.