الحزب الحاكم في السودان يحمل واشنطن تبعات تأجيل رفع العقوبات

الخرطوم 12 يوليو 2017 - أعرب المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم فى السودان عن اسفه لتمديد مهلة رفع العقوبات الأمريكية، وحمل ادارة ترامب التبعات الامنية والسياسية والاقتصادية التي سيخلفها القرار.

شعار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان

وناقش الاجتماع قرار الإدارة الأميركية بتمديد النظر في العقوبات رغم تعهداتها السابقة وتأكيداتها على المستوى السياسي والأمني بتعاون السودان وإلتزامه بالمسارات الخمسة.

وأكد المكتب القيادي ،استمرار الحكومة في مساعيها الدولية والمضي قدماً لبناء مصالح مشتركة تقوم على احترام الاخر وتحقيق مصالح الشعوب ورفع الظلم عنها.

وقال مساعد الرئيس و نائب رئيس المؤتمر الوطني أبراهيم محمود فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي برئاسة عمر البشر،انفض فى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن "السودان يأسف لصدور القرار لانه أوفى بكل متطلبات المسارات الخمسة".

وأشار الى ان الدولة "واجهت تحديات كبيرة وحصار لاكثر من 20 عاماً وتستطيع الآن الاعتماد على مورادها الذاتية وقدرات شعبها".

وتابع " القرار يمكن ان يستغله المتمردون الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وعلى الجهة التي اصدرته تحمل تبعاته الأمنية والسياسية".

وقال حامد إن العالم يتنظر من السودان لعب أدوار مهمة على محيطه الإقليمي ودول الجوار في تحقيق الأمن والاستقرار، وتابع " لكن القرار يشجع اصحاب المصالح الشخصية على زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والدول المحيطة بها.

واعتبر الحزب الحاكم في بيان تلقته (سودان تربيون) إبقاء العقوبات علي السودان يضر بالتطور الإيجابي في العلاقة بين البلدين علاوة على مافيه من انتهاك صارخ لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأشار البيان الى أن القرار الأميركي يعمل كذلك علي تشجيع رافضي السلام وحملة السلاح لمواصلة زعزعة الاستقرار في المنطقة والإقليم.

وانتقد الحزب الحاكم ما أسماه نكران وجحود الادارات المتعاقبة على الولايات المتحدة برغم حرص الخرطوم المستمر على إقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة اساسها "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف " تم فرض أقسي عقوبات علي الشعب السوداني لمدة تجاوزت العشرين عاما ، وانتهكت فيها حقوق المواطن السوداني في الصحة والتعليم وفِي كثير من مجالات الحياة المتعددة .. ومع كل ذلك إستمر السودان في تعاونه الصادق مع المجتمع الدولي وفقا لقناعاته المبدئية وتنفيذا لإلتزاماته وتعهداته التي يقرها القانون الدولي والوجدان السليم".

وأشار البيان الى أن السودان واصل سعيه الدؤوب لبناء علاقة مستقرة مع أمريكا ، بانطلاقة خطة "المسارات الخمسة" وأن المؤسسات الأمريكية نفسها شهدت بصدق تعاونه وحسن إلتزامه بتعهداته الدولية والإقليمية.

وأضاف " كانت كل الدلائل تشير الي الرفع الكامل للعقوبات الجائرة علي السودان وأهله ولكن جاء القرار مخيبا للآمال ومخالفا للعهود والتعهدات كما في المرات السابقة".