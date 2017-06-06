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الحزب الديمقراطي الليبرالي يطلق حملة لمكافحة الإسهال المائي

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الخرطوم 6 يونيو 2017 ـ أطلق الحزب الديمقراطي الليبرالي حملة لمكافحة الإسهال المائي في السودان من ولاية النيل الأبيض، والتقت رئيسة الحزب د. ميادة سوار الدهب، الثلاثاء، والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا.

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ميادة سوار الدهب وعبد الحميد موسى كاشا ـ 6 يونيو 2017

وبحسب تقرير حكومي أخيرا، فإن الإسهال المائي تسبب في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض بولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.

وحتى يوم الأحد الماضي بلغت حالات الاصابة بالاسهالات المائية التي ضربت ولاية النيل الابيض، 5.244 حالة بينها 76 حالة وفاة، طبقا لوزير الصحة الاتحادي.

وبحسب بيان للحزب الحزب الديمقراطي الليبرالي فإن كل من والي النيل الأبيض عبد الحميد كاشا ورئيسة الحزب د. ميادة سوار الدهب عقدا اجتماعا مطولا، الثلاثاء، حول تطورات الوضع الصحي والبيئي وانتشار الإسهالات المائية في الولاية.

وتطرق اللقاء لمبادرة الحزب الخاصة بالتثقيف الصحي والحملة الصحية والتي تضم عدة منظمات ومبادرات تطوعية.

وأطلع الوالي ميادة على الحوجة الفعلية الحالية والتي تتمثل في التثقيف الصحي، ومستقبل في المشاريع التنموية البيئية الإستراتيحية.

وقال البيان "قامت الدكتورة ميادة بشكر الوالي على تعاونه وسعة صدره وتثمين كافة الجهود التي تم بذلها لمحاصرة المرض".

وأفاد البيان أن الحزب الديمقراطي الليبرالي يقود حملة خاصه لمكافحة الاسهال المائي، تضم عدة منظمات طوعية ومجتمعية على مستوى جميع الولايات في السودان.



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