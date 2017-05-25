 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 25 أيار (مايو) 2017

الحكومة: اتفاق على خروج ممرحل لـ(يوناميد) من دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 مايو 2017- اأعلنت وزارة الخارجية السودانية الخميس عناتفاق مع الآلية الثلاثية المشتركة لخروج ممرحل لبعثة (يوناميد) من درافور.

JPEG - 27.9 كيلوبايت
تقوم اليوناميد بدوريات يومية في أنحاء دارفور، بما في ذلك معسكرات النازحين والقرى والمحليات.. صورة لـ(يوناميد)

ومدد مجلس الأمن الدولي فى يونيو العام الماضي، بالإجماع، مهمة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، لعام نتتهي فى 29 يونيو القادم بلا تعديل في المهام أو عديد القوات.

وانعقد بالخرطوم الاثنين الماضي اجتماع للآلية الثلاثية الخاصة ببعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، وأقر انسحاب قوات البعثة تدريجيا من عدة مناطق بالإقليم وإعادة هيكلة البعثة.

وقال وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم فى تصريحات صحفية الخميس" إن الانسحاب سيبدأ ممرحلا، خلال العاميين المقبلين وسيبدأ بالقوات الشرطية ومن ثم المدنية".

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 وتعتبر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعديد يتجاوز 20 ألف عنصر من مختلف الجنسيات.

وكان مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأفريقي جمال الشيخ أفاد الجمعة الماضي أن مجلس الأمن الدولي عند تجديد تفويض "يوناميد" في يونيو القادم سيضمن تنفيذ توصيات خروج البعثة من مناطق بعينها في دارفور.

وأثنى وكيل الخارجية الذي خاطب الخميس احتفال الخارجية بيوم أفريقيا، على موقف الافارقة من قضايا السودان و محكمة الجنايات الدولية.

وقال ممثل مكتب الاتحاد الافريقي ووتونغ لى الذي خاطب الاحتفال، إن الاوضاع الأمنية والانسانية بدارفور "تحسنت".

وأضاف "الوضع انتقل من مرحلة الحرب الى البناء والاعمار والتنمية"، مشيراً إلى ان اجتماع الالية الثلاثية الذى انعقد بالخرطوم موخرا أمن على على الخروج التدريجي لبعثة اليوناميد من دارفور واعادة هيكلة البعثة.

ولفت لي الى التنسيق والتعاون والروح الايجابية بين الخرطوم والالية الثلاثية التى تضم الاتحاد الافريقى والامم المتحدة والحكومة السودانية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)

لماذا السنوسي.. ؟ 2017-05-22 21:43:10 بقلم : عبدالحميد أحمد على مدى شهور ومنذ وفاة الشيخ الترابي ظل الجدل دائراً حول إمكانية حدوث انشقاق داخل المؤتمر الشعبي لكن ذلك لم يحدث بعد وإذ تباهت قيادة التنظيم في أوقات عديدة بصلابة وحدتهم واتفاق كلمتهم وعبورهم (...)

ترامب والبشير في الرياض.. متى مزاري أوفي نزاري.؟ 2017-05-18 14:10:36 بقلم :عبد الحميد أحمد على غير ميعاد أعلن البيت الأبيض، منتصف يناير- كانون الثاني رفعاً جزئياً للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وكان الرئيس باراك أوباما، في آخر أيامه بالبيت الأبيض قد بعث رسالة إلى الكونغرس أوضحت (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.