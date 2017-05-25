الحكومة: اتفاق على خروج ممرحل لـ(يوناميد) من دارفور

الخرطوم 25 مايو 2017- اأعلنت وزارة الخارجية السودانية الخميس عناتفاق مع الآلية الثلاثية المشتركة لخروج ممرحل لبعثة (يوناميد) من درافور.

تقوم اليوناميد بدوريات يومية في أنحاء دارفور، بما في ذلك معسكرات النازحين والقرى والمحليات.. صورة لـ(يوناميد)

ومدد مجلس الأمن الدولي فى يونيو العام الماضي، بالإجماع، مهمة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، لعام نتتهي فى 29 يونيو القادم بلا تعديل في المهام أو عديد القوات.

وانعقد بالخرطوم الاثنين الماضي اجتماع للآلية الثلاثية الخاصة ببعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، وأقر انسحاب قوات البعثة تدريجيا من عدة مناطق بالإقليم وإعادة هيكلة البعثة.

وقال وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم فى تصريحات صحفية الخميس" إن الانسحاب سيبدأ ممرحلا، خلال العاميين المقبلين وسيبدأ بالقوات الشرطية ومن ثم المدنية".

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 وتعتبر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعديد يتجاوز 20 ألف عنصر من مختلف الجنسيات.

وكان مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأفريقي جمال الشيخ أفاد الجمعة الماضي أن مجلس الأمن الدولي عند تجديد تفويض "يوناميد" في يونيو القادم سيضمن تنفيذ توصيات خروج البعثة من مناطق بعينها في دارفور.

وأثنى وكيل الخارجية الذي خاطب الخميس احتفال الخارجية بيوم أفريقيا، على موقف الافارقة من قضايا السودان و محكمة الجنايات الدولية.

وقال ممثل مكتب الاتحاد الافريقي ووتونغ لى الذي خاطب الاحتفال، إن الاوضاع الأمنية والانسانية بدارفور "تحسنت".

وأضاف "الوضع انتقل من مرحلة الحرب الى البناء والاعمار والتنمية"، مشيراً إلى ان اجتماع الالية الثلاثية الذى انعقد بالخرطوم موخرا أمن على على الخروج التدريجي لبعثة اليوناميد من دارفور واعادة هيكلة البعثة.

ولفت لي الى التنسيق والتعاون والروح الايجابية بين الخرطوم والالية الثلاثية التى تضم الاتحاد الافريقى والامم المتحدة والحكومة السودانية.