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الحكومة التشادية تدفع بتعزيزات عسكرية لحماية معدنين سودانيين

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انجمينا 31 ديسمبر 2017- دفعت الحكومة التشادية بتعزيزات عسكرية كبيرة الي منطقة "كري" لحماية المعدنين من هجمات مسلحين قبليين نفذوا اعتداءات علي المنقبين قبل أيام

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التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وقتل 12 سوداني وأصيب 17 آخرين بجراح خطيرة في هجوم نفذه مسلحون تشاديون الإثنين الماضي على معدنين في مناجم الذهب بمنطقة "كري" التشادية المتاخمة لدولة ليبيا.

وقال محمد عيسى صالح وهو رئيس مجموعة من المعدنين السودانيين لـ "سودان تربيون " الاحد إن مجموعات من المعدنين استجدوا بالحكومة التشادية لحمايتهم من مسلحين تشاديين دأبوا على مهاجمة مجموعات سودانية أكثر من مرة خلال الشهر الجاري

واضاف ان الحكومة التشادية دفعت بأكثر من 110 سيارة قتالية مدججة بالأسلحة والجنود كما نفذ الطيران التشادي طلعات جوية لتتبع أثر المليشيات المسلحة.

ويعتقد أن المسلحين ينتمون لمجموعة قبلية تشادية ترفض ممارسة الأجانب تنقيب الذهب بتلك المناطق.

واكد صالح ان جميع المعدنين عزل لا يملكون اسلحة لحماية أنفسهم استجابة لقرارات حكومة تشاد القاضية بمنع حمل السلاح،وأن المسلحين استغلوا هذا الأمر وشرعوا في الاعتداء الوحشي على المعدنين.



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