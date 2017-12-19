 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017

الحكومة السودانية: المفاوضات تنتظر توفيق أوضاع (الشعبية)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 ديسمبر 2017 ـ قال متحدث باسم وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، إنهم على استعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات المعلقة منذ نحو عام، وأشار الى أن توفيق أوضاع الحركة هي العقبة أمام الخطوة.

JPEG - 10.6 كيلوبايت
المتحدث بأسم وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين حسن حمدي (سودان تربيون)

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الحكومة عن المتحدث باسم وفد التفاوض حسين حمدي تأكيدات باستعدادهم للتفاوض كما أفاد بتواصلهم المستمر مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية بشأن التفاوض.

وأضاف حمدي "السلام بالنسبة للحكومة خط استراتيجي ومبدأ أخلاقي لن تحيد عنه".

وتابع "رؤيتنا جاهزة وكذلك الموضوعات للتفاوض.. الإشكالية الوحيدة هي توفيق أوضاع الحركة الشعبية وتحديد من يمثلها".

وفي سبتمبر الماضي أجرى ممثل (الإيقاد) بالخرطوم، لسيان جوهانس، مباحثات مع مفاوضي الحكومة في الخرطوم ناقشت ترتيبات استئناف مفاوضات السلام حول المنطقتين

وقال المسؤول الأفريقي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن "استئناف جولات التفاوض بات مرتبطاً بموقف قيادة (الشعبية)".

وانقسمت الحركة الشعبية الى تيارين يتزعمهما كل من مالك عقار وعبد العزيز الحلو، وذلك بعد أن أصدر مجلس التحرير ـ جبال النوبة، في أبريل الفائت قرارات بحل وفد التفاوض وتكوين وفد جديد، بجانب سحب الثقة من ياسر عرمان كأمين عام للحركة، وسحب ملفات التفاوض، والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية منه.

ودعت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، برئاسة ثامبو امبيكي، مجموعة الحلو في أغسطس الماضي لاجتماع على مستوى الخبراء بأديس أبابا، بحث خلاله مستقبل التفاوض، فيما رحبت الحكومة السودانية بالخطوة واعتبرتها مهمة نحو استئناف التفاوض.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.