الحكومة السودانية تعلن تسلم دعوة للقاء حركات دارفور في برلين

الخرطوم 10 أبريل 2018 ـ قال ممثل الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور أمين حسن عمر، إن الحكومة تسلمت الدعوة للقاء الحركات الدارفورية بالعاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 من أبريل الحالي.

أمين حسن عمر

وفي وقت سابق أكدت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، المشاركة في لقاء برلين، بينما دعا "منبر المجتمع المدني الدارفوري" قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لعدم عزل حركته عن عملية السلام والمشاركة في هذه المشاورات.

وكشف أمين للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن وصول الدعوة للحكومة للقاء الحركات، مبيناً أن ممثلين للحكومة ستلتقي الحركات وتستمع إليها ومن ثم تنظر في آرائها.

وتلعب الخارجية الألمانية منذ العام 2014 دور المسهل لعملية السلام والاصلاحات الديمقراطية في السودان وسبق ليها أن نظمت العديد من اللقاءات مع أو بين أطراف النزاع بالبلاد.

وفي مارس الماضي أعلن السفير الألماني بالخرطوم، أولريش كلوكنر، لدى لقائه مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم عن اتفاق مع الخرطوم لفتح النقاش مع الحركات المسلحة في دارفور لتهيئة المناخ وإلحاق المعارضة بالحوار والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات المقبلة.

وحول حديث مجلس السلم والأمن الأفريقي وعزمه اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع الحركات المسلحة، حال رفضها اللحاق بعملية السلام، قال أمين حسن عمر إن المجلس مهمته التأكد من أن "الحركات السالبة" لن تؤثر على استقرار الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يسير في الاتجاه الصحيح.

في ذات السياق رحب رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله بتصريحات وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، واقراره باستقرار الأوضاع بولايات دارفور.

وتابع "التصريحات جاءت كنتاج طبيعي للجهود التي بذلت من قبل الدولة وأطراف العملية السلمية والنجاح الذي تحققق في تنفيذ بنود وثيقة الدوحة للسلام".

وقال خلف الله إن ما تحقق من استقرار نتاج طبيعي لجهود الدولة المتصلة في انجاح عملية السلام بدارفور وفقا لوثيقة الدوحة وأكد أن حملة جمع السلاح بدارفور أحدثت أثرا ايجابيا على الأرض ما خلق بيئة ساهمت في إنسياب مشروعات التنمية والبناء والإعمار والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.