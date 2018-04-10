 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 10 نيسان (أبريل) 2018

الحكومة السودانية تعلن تسلم دعوة للقاء حركات دارفور في برلين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 أبريل 2018 ـ قال ممثل الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور أمين حسن عمر، إن الحكومة تسلمت الدعوة للقاء الحركات الدارفورية بالعاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 من أبريل الحالي.

JPEG - 58.1 كيلوبايت
أمين حسن عمر

وفي وقت سابق أكدت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، المشاركة في لقاء برلين، بينما دعا "منبر المجتمع المدني الدارفوري" قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لعدم عزل حركته عن عملية السلام والمشاركة في هذه المشاورات.

وكشف أمين للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن وصول الدعوة للحكومة للقاء الحركات، مبيناً أن ممثلين للحكومة ستلتقي الحركات وتستمع إليها ومن ثم تنظر في آرائها.

وتلعب الخارجية الألمانية منذ العام 2014 دور المسهل لعملية السلام والاصلاحات الديمقراطية في السودان وسبق ليها أن نظمت العديد من اللقاءات مع أو بين أطراف النزاع بالبلاد.

وفي مارس الماضي أعلن السفير الألماني بالخرطوم، أولريش كلوكنر، لدى لقائه مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم عن اتفاق مع الخرطوم لفتح النقاش مع الحركات المسلحة في دارفور لتهيئة المناخ وإلحاق المعارضة بالحوار والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات المقبلة.

وحول حديث مجلس السلم والأمن الأفريقي وعزمه اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع الحركات المسلحة، حال رفضها اللحاق بعملية السلام، قال أمين حسن عمر إن المجلس مهمته التأكد من أن "الحركات السالبة" لن تؤثر على استقرار الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يسير في الاتجاه الصحيح.

في ذات السياق رحب رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله بتصريحات وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، واقراره باستقرار الأوضاع بولايات دارفور.

وتابع "التصريحات جاءت كنتاج طبيعي للجهود التي بذلت من قبل الدولة وأطراف العملية السلمية والنجاح الذي تحققق في تنفيذ بنود وثيقة الدوحة للسلام".

وقال خلف الله إن ما تحقق من استقرار نتاج طبيعي لجهود الدولة المتصلة في انجاح عملية السلام بدارفور وفقا لوثيقة الدوحة وأكد أن حملة جمع السلاح بدارفور أحدثت أثرا ايجابيا على الأرض ما خلق بيئة ساهمت في إنسياب مشروعات التنمية والبناء والإعمار والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من قسّم السودان؟ 2018-04-10 18:12:18 صفحة من مذكراتي مالك عقار آير يمثل خيار أبناء وبنات جنوب السودان بالتصويت لخيار الانفصال من الدولة الام ، جمهورية السودان، في يناير 2011، واقعة وصدمة كبرى ومستمرة في التاريخ السياسي السوداني. لذا، سيستمر السؤال (...)

مع الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٢ — ٤) 2018-04-10 17:52:59 مصطفى عبد العزيز البطل مارسيدن ست البركاوي نستأنف إذن حديث البركاوي فنقول وبالله التوفيق إن صديقي وقريبي عبد الوهاب همت المسؤول الإعلامي للحركة الشعبية في بريطانيا وأحد أهم الموردين للذخيرة الحية التي يستخدمها موقع (...)

البشير وورطة صرف البركاوي 2018-04-10 17:51:08 بقلم : أسامة سعيد نشر السفير خالد موسي تغريدة يقول فيها انه كان كاتب المحضر في لقاء البشير والسيدة روزالين مارسدين سفيرة بريطانيا السابقة في الخرطوم وذكر ان أصل القضية خروج السيدة السفيرة عن السياق البرتكولي للمقابلة وهي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.