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الحكومة السودانية تبدي تقديرها لدور ألمانيا في تحقيق السلام بالبلاد

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الخرطوم 9 ديسمبر 2018- امتدحت الحكومة السودانية المساعي التي بذلتها المانيا لتحقيق السلام في دارفور، كما أشادت بالتعاون التنموي بين البلدين.

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المبعوث الألماني الخاص التقى وكيلة الخارجية السودانية للشؤون السياسية الهام أحمد

وأجرى وفد الماني رفيع المستوى الأحد مباحثات في الخرطوم مع الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية الهام ابراهيم محمد احمد ورأس الوفد السفير المبعوث الألماني الخاص لمنع الأزمات ودعم الاستقرار ايكهارت بروز، يرافقه المدير الاقليمي لوكالة التنمية الألمانية ومدير قسم شرق أفريقيا في وزارة الخارجية ومسؤولية ملف السودان في الخارجية ومسئول ملف بعثات السلام في بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة الي جانب السفير الألماني بالخرطوم.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق فإن السفيرة الهام رحبت بالوفد مثمنة جهود ألمانيا الداعمة لعملية السلام في دارفور من خلال دورها في حث الأطراف لتوقيع اتفاقية ما قبل التفاوض مع بعض الحركات المسلحة ونقل المفاوضات للدوحة وفق اتفاقية دارفور للسلام.

وأشادت الدبلوماسية السودانية أيضا بالتعاون التنموي إضافة للحوار السياسي بن البلدين الذي توج بزيارة وزير الخارجية إلى برلين وخلاصات المباحثات الثنائية بين وزيري الخارجية.

ونقل الصديق عن المبعوث الألماني تأكيده حرص بلاده على ترقية العلاقات مع السودان في جميع المجالات، خاصة "دعم قضايا السلام وتشجيع التعاون الاقتصادي. كما شكر السودان على دعم بلاده لفوز بمقعد غير دائم في مجلس الامن.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي أن مباحثات الجانبين تطرقت الى عملية خروج اليوناميد وفق الأجل المضروب في العام ٢٠٢٠ وتبادلا وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير من أجل حفظ الاستقرار بعد خروج البعثة.



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