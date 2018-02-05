الحكومة السودانية تحث معارضيها على تسريع خطى السلام للحاق بـ 2020

الخرطوم 5 فبراير 2018- عقد وفد من الحكومة السودانية اجتماعا تشاوريا مع آلية الوساطة الأفريقية في أديس أبابا ناقش موقف تنفيذ (خارطة الطريق) ، ودعا المعارضة للانضمام الى عملية السلام توطئة للمشاركة في الترتيبات الدستورية الممهدة لانتخابات 2020.

أمين حسن عمر

وحصدت هذه الخارطة موافقة الحكومة السودانية في 21 مارس من العام 2016، وبعد نحو ثلاث أسابيع لحقت بها قوى في المعارضة ووقعت عليها لكنها لم تشارك في الحوار الوطني الذي كان بين بنود الخارطة.

وتقول الوساطة الأفريقية إن الخارطة تسعى لمعالجة مشاكل السودان بوقف الحرب والعدائيات والمسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الإنسانية، كما تؤكد أنها تفتح الباب لإنهاء الحرب والاقتتال في المنطقتين ودارفور والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لإكمال هذه القضايا.

ووصف مسؤول ملف مفاوضات دارفور، أمين حسن عمر اجتماع وفد الحكومة بالآلية الإفريقية بالجيد، وأنهم بسطوا رؤاهم حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق السلام في البلاد.

وقال إن التشاور والحوار الذي جرى صباح السبت في العاصمة الاثيوبية بحضور مفاوضي الحكومة في مساري - دارفور والمنطقتين دار حول كافة هذه القضايا.

وتابع " الوفد الحكومي شرح للآلية الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي أن الوقت بات ضيقا وأنه لابد من الاتفاق على مسودة الدستور، حيث أن البرلمان المنتخب في 2020م سيجيز هذه المسودة".

مردفا " الاستحقاق الانتخابي يبدأ بتكوين مفوضية الانتخابات واصدار قانون الانتخابات قبلها، وهي موضوعات محل تشاور مع جميع الأطراف وإذا أرادوا أن يكونوا طرفاً في هذه العملية لابد أن يكونوا طرفا في عملية السلام".

وأوضح أن السانحة لا تزال مواتية أمام موقعي خارطة الطريق للانضمام الى الشق الثاني من الحوار الوطني، والمتمثل في الجانب الدستوري.

ورفضت المعارضة التي وقعت (خارطة الطريق) المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة السودانية وتمسكت بعقد لقاء تحضيري خارج البلاد وهو ما امتنعت عن تأييده الخرطوم.

وقال أمين " خارطة الطريق التي وضعتها جميع الأطراف تشتمل على ثلاثة مكونات يتعلق اولها بكيفية مشاركة الأطراف الموقعة على خارطة الطريق في الحوار الوطني بشقيه العام والدستوري وأن الشق الأول من الحوار الوطني العام قد أكمل وبدأ الشق الثاني وهو الدستوري، ولايزال أمام الموقعين على خارطة الطريق أن يكونوا طرفا فيه".

يشار الى أن الآلية الأفريقية دعت حركات دارفور الموقعة على (خارطة الطريق) بجانب الحركة الشعبية، وحزب الأمة للقاء تشاوري في أديس خلال فبراير الجاري، لكن هذه الأحزاب رفضت تلبية الدعوة بينما طالب الصادق المهدي بتأجيل المشاورات لوقت لاحق.

وبشأن تحقيق السلام في دارفور أوضح عمر أن خارطة الطريق أشارت إلى أن الآلية الأفريقية سوف ترتب عملية وقف إطلاق النار وتتواصل بعدها المفاوضات في قطر على اساس أن وثيقة الدوحة هي الأساس.

وقال "أوضحنا أن الأطراف الأخرى، رغم أنها وقعت على خارطة الطريق، الا انها لا تزال عند موقفها الرافض لوثيقة الدوحة كأساس للعملية السلمية في دارفور".

وأكد أن حكومة السودان مستعدة لسماع الأطراف الأخرى في اي قضايا لم تناقشها وثيقة الدوحة وإذا جرى الاتفاق على أمر من الأمور في هذا الصدد فيمكن انشاء برتوكول يشتمل عليها ويكون اضافة لاتفاقية الدوحة، مضيفا" هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن".