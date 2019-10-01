الحكومة السودانية تحقق في احتجاز اندونيسيا شحنات من الفول

الخرطوم 1 أكتوبر 2019- احتجزت السلطات الإندونيسية شحنه من صادر الفول السوداني المقشور للمرة الثانية، دون تقديم تفسيرات حيال الخطوة وسارعت وزارة الصناعة والتجارة ،الثلاثاء الى اصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأمر.

وزير التجارة والصناعة مدني عباس

وطلب قرار الوزارة من اللجنة المكلفة بالتحقيق مراجعة المستندات الخاصة بصادر الفول السوداني والتقصي حول الجهات الضالعة في الاجراءات الخاصة بحجز صادر الفول السوداني إلى إندونيسيا.

واكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أن الإجراء يأتي وفقا لاختصاصات وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ووضع السياسات التي تحقق تنظيم الواردات وتعظم الصادرات.

ونص القرار الذي وصل (سودان تربيون) على أن تتكون لجنة التحقيق من وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيسا، نادر الريح مدير العلاقات الدولية رئيسا مناوبا، ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضوا، رئيس الإدارة القانونية بالوزارة عضوا، أمين عام غرفة مصدري الحبوب الزيتية رئيسا مناوبا، ممثل هيئة الأمن الاقتصادي، عماد عثمان يسن عضوا ومقررا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء عن ايقاف تكملة اجراءات 18 شاحنة محملة بالسمسم بميناء وادي حلفا معدة للتصدير للخارج.

واوضح وكيل الوزارة محمد علي عبد الله في تصريحات صحفية ان ايقاف الشاحنات جاء لمخالفات اجرائية وموضوعية، مضيفاً ان الكميات الموقوفة وحسب الاسس والسياسات المتبعة كان ينبغي ان تصدرعن طريق البحر وليس البر.

وأشار الى أن الاوراق التي كانت بحوزة المصدر المخالف ليست صادرة من المصدر الحقيقي وفقاً لمعطيات سجل المصدرين والمستوردين بوزارة الصناعة والتجارة.

وأفاد أن الاجراء يأتي بهدف تعزيز صادرات السودان للخارج والتأكد من عودة حصيلة الصادر، مبيناً انه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها بالتعاون مع الجهات المختصة.