الحكومة السودانية تحمل (الشعبية) مسؤولية فشل المفاوضات

الخرطوم 5 فبراير 2018- حمل رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين الحركة الشعبية - شمال برئاسة عبد العزيز الحلو مسؤولية انهيار جولة المفاوضات التي علقتها الوساطة الأحد دون التوصل لاتفاق.

مساعد الرئيس ابراهيم محمود حامد

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم الإثنين " مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية فشلت في التوصل لاتفاق حول وصول المساعدات عبر الحدود".

وأضاف "وفد الحركة كان حذراً وتمسك بقضية قديمة".

ورأى مساعد البشير في سلوك وفد الحركة الشعبية محاولة لعرقلة وتعطيل المساعي للوصول لاتفاق.

وجدد التأكيد على أن قضية ايصال المساعدات الإنسانية محسومة لدى الحكومة وأنها ترفض تماما ادخالها للسودان إلا عبر الحدود والمنافذ الرسمية.

وأفاد أن الحركة الشعبية ارادت أن تأتي المساعدات للمنطقتين عبر حدود تشرف عليها بنفسها دون علم الدولة وبلا رقابة.

وأضاف محمود "كيف لنا أن نعلم إن بها سلاح أم ذخائر أم ممنوعات أخرى إن لم تكن هنالك رقابة وفرض لسيادة الدولة".

وكشف المسؤول السوداني عن رفضهم مقترح الحركة الشعبية الذي طالب بأن يصدروا تأشيرات وأذونات دخول خاصة تسمح لها بالتعاون الخارجي ككيان مستقل عن الدولة.

وطالب محمود الحركات المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة بأن "تُسرع في حسم ملفاتها والوصول لاتفاقات لأن الوقت ليس في مصلحتهم وسيفقدوا فرصتهم في المشاركة بانتخابات 2020م".