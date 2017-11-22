الحكومة السودانية ترتب لمؤتمر حول السيطرة على الاسلحة

الخرطوم 22 نوفمبر 2017- قالت الحكومة السودانية الأربعاء إنها ترتب لتنظيم مؤتمر "الآلية شبه الإقليمية للسيطرة على الأسلحة"، أواخر الشهر الجاري.
وأفاد وزير الداخلية السوداني، حامد منان، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية إن "المؤتمر سينعقد على مستوى الخبراء بين السودان ودول الجوار الغربي لمدة 3 أيام".
وطبقا للوزير فإن المؤتمر سينعقد بمشاركة دول، ليبيا، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، والكنغو، وجنوب السودان بجانب إرتريا وإثيوبيا، كمراقبين وعدد من الدول الأخرى وبعض الخبراء الدوليين.
وأشار منان الى أن المؤتمر سيناقش عدد من الأوراق الخاصة بالسيطرة على الأسلحة وجمعها.
ويناقش المؤتمر قضايا التنسيق الأمني بين الدول ومراقبة الحدود، بجانب التعاون والتبادل المعرفي والمعلوماتي بين الدول الأعضاء.
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