الحكومة السودانية تضاعف السعر التركيزي لشراء محصول القمح

الخرطوم 30 سبتمبر 2018 ـ أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، الأحد، أن الدولة حددت السعر التركيزي لجوال القمح بـ 1800 جنيه بعد أن ضاعفته لأكثر من ثلاثة أضعاف.

قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

وحظي السعر التركيزي الذي أعلنته وزارة الزراعة السودانية العام المضي ـ في حدود 400 جنيه ـ لشراء محصول القمح برفض المزارعين خاصة في أقسام اشتهرت بزراعة المحصول الاستراتيجي في مشروع الجزيرة.

وقال موسى لدى ترؤسه يوم الأحد جلسة مجلس الوزراء بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني، إن "السعر المجزي هو سيد السياسات حيثما كان ويعتبر السياسية الرئيسية"، مؤكدا التزام الدولة بشراء كل الإنتاج في حالة انخفاض السعر عن السعر التركيزي المعلن.

وأضاف أن كل معاملات البنك الزراعي ستتم تسويتها وفقا للسعر التركيزي المعلن ووصفه بأنه حافز كاف للمزارعين.

وكان المجلس استمع لتقرير القطاع الإقتصادي الذي قدمه وزير الصناعة والاستثمار موسى كرامة الذي تناول توصيات القطاع الإقتصادي الداعية إلى توفير السيولة ورفع سقف التمويل للمزارعين الى 100 ألف جنيه بدلا عن 50 ألف جنيه لمقابلة احتياجات العروتين الصيفية والشتوية.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الصعبة بشكل مريع منذ يناير من هذا العام.

من جانبه تناول وزير الزراعة والغابات حسب النبي موسى الاستعدادات الجارية لحصاد محصولات العروة الصيفية وزراعة محصولات العروة الشتوية.