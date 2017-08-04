الحكومة السودانية تطلب استئناف التفاوض مع (الشعبية) قبل أكتوبر

الخرطوم 4 أغسطس 2017 ـ طالب عضو في وفد الحكومة السودانية للتفاوض بضرورة الإسراع في حسم خلافات الحركة الشعبية ـ شمال، واستئناف المفاوضات قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس عمر البشير والمنتهية في أكتوبر المقبل.

الجلسة المباشرة بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال بأديس أبابا ـ السبت 15 فبراير 2014 (Auhip)

ويضع انقسام تعرضت له الحركة الشعبية ـ شمال، منذ مارس الماضي، عملية السلام في المنطقتين على المحك، حيث قرر مجلس تحرير جبال النوبة إقالة رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، وتنصيب الحلو رئيسا.

وقال عضو وفد الحكومة المفاوض للحركة الشعبية عبد الرحمن أبومدين "صبرنا كثيراً على الحركات وللصبر حدود".

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، عن أبومدين توقعه بأن ينتهي التفاوض بنهاية العام الحالي بتوقيع اتفاق مع الحركة الشعبية وفق موقف الحكومة الحالي.

وأبدى أمله في أن يتوصل الاتحاد الأفريقي في لقاءه مع رئيس الحركة الجديد عبد العزيز الحلو إلى نتائج تمكن الوفدين من اللقاء في أقرب وقت لإنهاء معاناة المواطنين بالمنطقتين.

وأكد عضو الوفد الحكومي المفاوض جاهزيتهم للتفاوض في أي زمان ومكان. وتابع "نحن يهمنا فقط تحقيق السلام شريطة أن يبدأ التفاوض بدون الرجوع للوراء واستكمال ما توقفت فيه الجولة الماضية".

وفشلت أكثر من عشر جولات للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، بأديس أبابا.