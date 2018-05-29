الحكومة السودانية تعترف ببيع 11 عقار في لندن

الخرطوم 29 مايو 2018- أقر مسؤول سوداني رفيع الثلاثاء، ببيع 11 مبنى حكومي بالعاصمة البريطانية من جملة 14 بحجة ارتفاع كلفة صيانة تلك المباني.

وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر

ورفض البرلمان السوداني اعتماد إجابة وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، الذي تم استدعائه لتوضيح ملابسات بيع منازل الحكومة بلندن، وأحيل الرد الى لجنة مختصة لمزيد من التمحيص.

وأوضح سعد أن مجلس الصندوق الخاص بإدارة عقارات السودان بالخارج والمنشأ بموجب قرار جمهوري في العام 2011 أشرف على عملية البيع.

وأضاف" العقارات في لندن كانت تحتاج الى صيانة بمبالغ كبيرة وتقرر بيع 11 من 14 عقارا بلغت قيمتها الكلية 24.995 مليون جنيه إسترليني".

وكشف عن شراء عقارين آخرين، وأن المبلغ المتبقي 17.5 أودع في حساب بنك قطر بلندن، وأن الصرف منه يتم حسب الإجراءات القانونية وبتوجيه مجلس الإدارة.

وأفاد الوزير أن مجلس الإدارة حدد 12 محطة كأولوية لشراء وبناء مقار لسفارات خارجية.

وأردف "تم شراء عقار للبعثة في جنيف، والملحقية العسكرية في لندن، بجانب مقار لسفارات السودان في باريس ولندن والمنامة والرباط وانقرة وبودابست بجانب الكويت وجيبوتي وموسكو والأردن".

وفي رده على استفسارات النواب قال أحمد سعد عمر أن قرار التصرف في تلك المباني كان صائبا، وأشار الى أن وزارة المالية كانت جزءا من لجنة البيع.