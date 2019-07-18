الحكومة السودانية تعد بالتحقيق في الهجوم على (يونيسفا)

الخرطوم 18 يوليو 2019 - يعتزم السودان، إجراء تحقيق في هجوم مسلح استهدف، ، بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا)، في منطقة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان، وأسفر عن مقتل جندي أممي و5 مدنيين.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
وأدان بيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، حادثة الاعتداء على أفراد "يونيسفا"، والمدنيين، في سوق أميت أبيي، من مجهولين يوم الثلاثاء.
وأضاف "تتقدم الحكومة بخالص التعازي لأسر الضحايا من حفظة السلام والمدنيين، وتتعهد بالقيام بما يليها لإجراء التحقيق اللازم في الحادثة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة".
وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان مساء الثلاثاء، أن قوات "يونيسفا" كانت في دورية روتينية، وتعرضت لهجوم من مجهولين، مما أدى إلى مقتل جندي إثيوبي وإصابة آخر، بجانب مقتل خمسة مدنيين.
وتشهد المنطقة أعمال عنف بين من يريدون الانضمام للجنوب وآخرين يريدون أن يكونوا جزءا من الشمال.
وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة لحفظ السلام في المنطقة، هي القوة الأمنية المؤقتة في أبيي تحت مسمى (يونيسفا)، منذ عام 2011.
ومنتصف مايو الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.
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