الحكومة السودانية تعلن سقوط 46 قتيلا في الاحتجاجات منذ ديسمبر

الخرطوم 8 أبريل 2019- كشفت الحكومة السودانية الإثنين عن إحصاءات حديثة لضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر معلنة وفاة 46 شخصا، بينهم سبعة لقوا حتفهم يومي 6-7 أبريل، ووصفت الحشد الذي تجمع في السادس من أبريل للمطالبة برحيل النظام بأنه "تطور مفاجئ".

عناصر الجيش انتشرت في محيط القيادة العامة لمنع المتظاهرين من الوصول للمقر .. الإثنين 7 أبريل 2019

وقال وزير الداخلية بشارة جمعة أرور في بيان أمام البرلمان الإثنين خصص للأحداث التي اشتعلت منذ ديسمبر الماضي إن المضابط سجلت 39 بلاغا بالوفاة بينهم 3من منسوبي القوات النظامية.

ووصف الوزير احتجاجات 6 أبريل بأنها "تطور مفاجئ" حيث تمت الاستجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين وكوادر التنظيمات السياسية المعارضة والمجموعات الشبابية للمشاركة في مواكب تحت مسمى مليونية 6 ابريل.

وأضاف " شهد يوم السبت الماضي حوالي 33 مظاهرة بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم.

وأضاف -في بيانه الذي شمل الأوضاع الأمنية بالبلاد للفترة من ديسمبر 2018 وحتى الآن -انه تجمع حوالي10 الاف مواطن واعتصموا أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة يوم السبت حتى صبيحة 7-ابريل.

وتابع " رصدت مظاهرات مماثلة بولايات سنار والبحر الأحمر وكسلا، الجزيرة، الشمالية، نهر النيل، جنوب دارفور، وسط دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور، شمال كردفان، النيل الأبيض".

وأشار الوزير إلى أنه أثناء تفريق المتظاهرين توفي 7مواطنين منهم 6 بولاية الخرطوم والآخر بولاية وسط دارفور كما أعلن إصابة 15 مواطناً و42 من منسوبي الأجهزة الأمنية.

وقال إن المتظاهرين أحرقوا موقعي بسط أمن شامل ونهب أثاثاتها وتلف جزئي لـ(6) مركبات شرطة بولاية الخرطوم، كاشفا عن توقيف 2496 من المتظاهرين.

وأوضح الوزير أن جملة الأحداث التي شهدتها الولايات بلغت 2506 واقعة وبلغ المقبوض عليهم 6577 متهما تمت محاكمة بعضهم وإطلاق سراح الآخر بعد استكتاب تعهدات.

ولفت الى أن سجلات الشرطة ومنذ بدء الاحتجاجات دونت 422 بلاغاً منها 39 بلاغ وفاة؛ من وإصابة (201) من المواطنين وإصابة 282 فردا من منسوبي القوات النظامية جلهم من الشرطة حيث بلغ عدد المصابين منها 270 فردا من بينهم إصابات جسيمة، ورأى في تلك الأرقام تأكيد على عدم سلمية الاحتجاجات.