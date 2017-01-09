الحكومة السودانية :مبادرة امريكية لعقد إجتماع مع (الحركات المسلحة) بباريس

الخرطوم 9 يناير 2017 - كشف الناطق باسم الحكومة السودانية، وزير الاعلام، أحمد بلال عثمان، الاثنين عن مبادرة امريكية لعقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة المسلحة في العاصمة الفرنسية باريس خلال يومي 15-16 يناير الحالي.

الجلسة الافتتاحية لجولة التفاوض العاشرة باديس ابابا (سودان تربيون)

ولم يعطي الوزير مزيداً من التفاصيل حول المبادرة واللقاء، لكنه أكد استئناف المفاوضات حول المنطقتين ودارفور في العشرين من يناير الجاري.

كما لم يوضح البلال في لقاء مع الصحفيين بالخرطوم فيما اذا كان للامر علاقة بما أعلنت عنه الحركة الشعبية مؤخراً عن اجتماع للمعارضة السودانية في باريس في الفترة من 15 إلى 20 يناير الحالي.

وتعثرت جهود المفاوضات بعد أن علقت الآلية الأفريقية المباحثات بين الحكومة السودانية والمسلحين بأديس أبابا حول مساري دارفور والمنطقتين في أغسطس الماضي، بسبب تباعد المواقف بين الأطراف في ملفي المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية.

وبينما يتمحور الخلاف بين الحكومة والحركة الشعبية حول نقل 20 في المائة من المساعدات عبر الحدود الاثيوبية لم تتفق وفود الحكومة والحركات المسلحة في دارفور حول أي من النقاط المطروحة الخاصة بوقف اطلاق النار أو توزيع المساعدات الانسانية للمدنيين.

وأثر فشل المفاوضات قام كل من المبعوث الامريكي للسودان والرئيس الاوغندي بمحاولات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وعقدت اجتماعات غير رسمية في اديس ابابا وكمبالا لهذا الغرض.

وعلى صعيد أخر أوضح البلال أن تأخير الاعلان عن التشكيل الحكومة الانتقالية المكلفة بتنفيذ مخرجات الحوار سببه التعديلات الدستورية التي كان يجب التصويت عليها بالإضافة إلى العدد الكبير للأحزاب المشاركة في الحوار.