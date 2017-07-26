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الحكومة السودانية تقرر مراجعة قوانين العمل الطوعي

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الخرطوم 26 يوليو 2017 - قال النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء بكري حسن صالح إن الحكومة ستراجع القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل الطوعي، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

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النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح - صورة لـ"سودان تربيون"

وكشف تقرير رسمي سابق أن عدد المنظمات الأجنبية العاملة بالسودان بلغ 91 منظمة، خلال العام ض2013، ودائما ما تكون المنظمات الأجنبية في السودان مهددة بالابعاد وتعليق النشاط بتهمة تجاوز التفويض أو عدم الالتزام بموجهات السلطات المحلية.

و أبلغ مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة ، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجهات جديدة أصدرتها الخرطوم لتنظيم العمل الإنساني وحركة المنظمات الدولية والمحلية.

وأفاد النائب الأول خلال مخاطبته الاحتفال باليوم الوطني للتطوع الأربعاء أن "الحكومة ستراجع القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل الطوعي في البلاد حسبما تقتضيه الضرورة"، مشيراً إلى ان الرئاسة تدعم سودنة وتوطين العمل الطوعي بالبلاد.

وأكد صالح دعم ومساندة الرئاسة لكل ما من شأنه الإسهام في تطوير وترقية العمل الطوعي بالبلاد، مشيداً بتدشين المنتدى الوطني للعمل الطوعي ، داعياً إلى الاستفادة من قدراته وعلاقاته لدعم العمل الطوعي والإنساني.

وفي العام 2014 طلب مجلس الوزراء تفعيل سودنة العمل الطوعي ووجه الوزارات والولايات بترتيب مشروعات اتفاقياتها مع الأمم المتحدة ووكالاتها عبر وزراة الخارجية.

وكثيرا ما تشكو الحكومة السودانية من شح الموارد المالية المخصصة للعمل الانساني وتراجع المبالغ المالية المعتمدة ، حيث بلغت في العام 2015 ، 14 مليون جنيه مقارنة بـ 16 مليون جنيه في العام الذي سبقه، فيما يحتاج العمل الانساني في السودان وفقا لتقديرات سابقة الى مليار ونصف مليار دولار.

وتقول الخرطوم أن المبلغ الزهيد المرصود للعمل الأنساني يعرقل مهام الواجهات الحكومية العاملة في الشأن الإنساني والتي تنتشر مكاتبها في غالب ولايات البلاد.



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