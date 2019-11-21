الحكومة السودانية تقرر مراعاة خصوصية المسيحيين وتعزيز أوضاعهم

الخرطوم 21 نوفمبر 2019 - أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا بمراعاة خصوصية غير المسلمين وتعزيز أوضاعهم في مناسباتهم الدينية.

كنيسة في الخرطوم

وتضمن القرار الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" مراعاة امتحانات الطلاب المسيحيين في أيام عطلاتهم الرسمية التي توافق 25 ديسمبر و7 يناير من كل عام.

كما منحهم الحق في المداومة بالعمل يوم الأحد، حتى العاشرة صباحا، يسمح لهم بعدها بالمغادرة لأداء الصلوات في الكنائس.

وعلى مدى عقود خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير عانت الطوائف المسيحية من مشكلات أبرزها منع التصديق ببناء كنائس جديدة.

كما ضيقت الحكومة السابقة على زيارات كبار رجال الدين المسيحي إلى السودان، فضلا عن معاناة الطلاب الأقباط في العطلات بالاضطرار للدراسة أثناء الأعياد المسيحية احيانا.

ورغم غياب إحصاءات دقيقة لعدد السكان بالسودان وتقسيماتهم الدينية، إلا أن الأقباط يشكلون الفئة الغالبة من الطائفة المسيحية بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.

وتقدر إحصائيات غير رسمية لبعض المراكز البحثية عدد المسيحيين في السودان بعد انفصال الجنوب بنحو 1.4 مليون نسمة.

وبزوال نظام البشير لم تخيب الحكومة الانتقالية آمال الطائفة المسيحية فجاء تعيين رجاء نيكولا عبد المسيح، في المجلس السيادي كأرفع منصب رسمي تحوز عليه الطائفة ما أشاع ارتياحا واسعا أواسطهم.

وأصدرت حكومة ولاية الخرطوم في العهد السابق قرارا بإزالة 27 كنيسة في مناطق متفرقة من العاصمة بذريعة وجود مخالفات في بنائها.

وبدأت بالفعل في إزالة بعضها، ما أدى إلى انتقادات داخلية ودولية عاصفة، ردت عليها الخرطوم وقتها بأن الخطوة لم تقتصر على الكنائس، بل طالت الإزالة مساجد وخلاوي ومدارس مخالفة في سياق إعادة تخطيط الأراضي.