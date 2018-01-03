الحكومة: بنك روسي كبير سيمنح السودان قروضا ضخمة في 2018

الخرطوم 3 يناير 2018 ـ كشف المدير العام للبنك الزراعي في السودان "حكومي" أن الخرطوم حصلت على موافقة من أكبر البنوك الروسية على منح تسهيلات وقروض إئتمانية بمبالغ ضخمة بدون سقوفات خلال العام 2018.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

ورغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية قاسية ظلت مفروضة على السودان لعشرين عاما، إلا أن المعاملات البنكية ما زالت مشكلة تواجه المصارف السودانية.

وقال مدير البنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد إن البنك اتفق مع بنك "انكولا" الروسي، أحد البنوك العالمية المعروفة، خلال زيارة رئيس مجلس إدارة المصرف الروسي على رأس وفد مصرفي رفيع الأسبوع الماضي، على تمويلات وتسهيلات ضخمة تشمل مختلف المجالات خاصة القطاع الزراعي مما يمكن من توفير كافة المدخلات الزراعية وتمويل الصادرات.

وأكد حسن في مقابلة مع صحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم، صباح الأربعاء، أن رئيس مجلس إدارة بنك "انكولا" أبدى رغبتهم في فتح حسابات بالعملة السودانية لديهم بروسيا لتسهيل التعاملات بين البلدين.

وقال إنها "أول مبادرة لبنك عالمي يوافق على فتح حسابات لبنك سوداني بالجنيه الى جانب عملات أجنبية أخرى".

إلى ذلك أكد مدير البنك الزراعي اكتمال التبادل مع "آكتف بانك" التركي لفتح حسابات بين الطرفين الى جانب بنك "يو أس بانك" الأمبركي.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد التعاملات الرسمية مع البنوك الأميركية مشيراً الى أن البنك الزراعي سيبدأ، اعتبارا من الأربعاء، مراسلة بنك الإنماء وبنك الراجحي والبنك الوطني السعودي انفاذا لتوجيهات محافظ بنك السودان المركزي لبداية التعامل مع المصارف السعودية.

وأشار إلى أن العديد من البنوك العالمية أبدت استعدادها لتقديم تسهيلات وفتح مجالات للتعاملات المصرفية معها متوقعاً أن يشهد السودان خلال الشهرين المقبلين زيارات لعدد من البنوك العربية والعالمية لطلب التعاون مع المصارف السودانية.