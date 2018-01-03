 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 3 كانون الثاني (يناير) 2018

الحكومة: بنك روسي كبير سيمنح السودان قروضا ضخمة في 2018

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 يناير 2018 ـ كشف المدير العام للبنك الزراعي في السودان "حكومي" أن الخرطوم حصلت على موافقة من أكبر البنوك الروسية على منح تسهيلات وقروض إئتمانية بمبالغ ضخمة بدون سقوفات خلال العام 2018.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

ورغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية قاسية ظلت مفروضة على السودان لعشرين عاما، إلا أن المعاملات البنكية ما زالت مشكلة تواجه المصارف السودانية.

وقال مدير البنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد إن البنك اتفق مع بنك "انكولا" الروسي، أحد البنوك العالمية المعروفة، خلال زيارة رئيس مجلس إدارة المصرف الروسي على رأس وفد مصرفي رفيع الأسبوع الماضي، على تمويلات وتسهيلات ضخمة تشمل مختلف المجالات خاصة القطاع الزراعي مما يمكن من توفير كافة المدخلات الزراعية وتمويل الصادرات.

وأكد حسن في مقابلة مع صحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم، صباح الأربعاء، أن رئيس مجلس إدارة بنك "انكولا" أبدى رغبتهم في فتح حسابات بالعملة السودانية لديهم بروسيا لتسهيل التعاملات بين البلدين.

وقال إنها "أول مبادرة لبنك عالمي يوافق على فتح حسابات لبنك سوداني بالجنيه الى جانب عملات أجنبية أخرى".

إلى ذلك أكد مدير البنك الزراعي اكتمال التبادل مع "آكتف بانك" التركي لفتح حسابات بين الطرفين الى جانب بنك "يو أس بانك" الأمبركي.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد التعاملات الرسمية مع البنوك الأميركية مشيراً الى أن البنك الزراعي سيبدأ، اعتبارا من الأربعاء، مراسلة بنك الإنماء وبنك الراجحي والبنك الوطني السعودي انفاذا لتوجيهات محافظ بنك السودان المركزي لبداية التعامل مع المصارف السعودية.

وأشار إلى أن العديد من البنوك العالمية أبدت استعدادها لتقديم تسهيلات وفتح مجالات للتعاملات المصرفية معها متوقعاً أن يشهد السودان خلال الشهرين المقبلين زيارات لعدد من البنوك العربية والعالمية لطلب التعاون مع المصارف السودانية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حريق برج قرينفيل في لندن.. رب صدفة ضارَّة 2018-01-02 22:47:08 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk قد لا يعني اسم قرينفيل شيئاً كثيراً أو قليلاً عند الشَّعب السُّوداني اليوم، وبخاصة المحدثين من الشباب. ففي ليلة 14 حزيران (يونيو) 2017م نشب حريق هائل في برج قرينفيل في وسط (...)

في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.