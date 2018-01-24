الحكومة تؤكد تلقيها دعوة لمفاوضات غير رسمية مع مسلحي دارفور ببرلين

الخرطوم 24 يناير 2018 ـ قال مبعوث الرئاسة السودانية لمفاوضات دارفور، الأربعاء، إن الحكومة تلقت دعوة لمفاوضات غير رسمية بالعاصمة الألمانية برلين.

د.أمين حسن عمر

وأجرت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، مايو الماضي مفاوضات مع وفد من الحكومة السودانية ببرلين غير رسمية حول القضايا العالقة.

وتدعم ألمانيا جهود الآلية الأفريقية الرفيعة لتحقيق السلام في السودان حيث وقعت اتفاقية معها في نوفمبر 2014 بموجبها صارت ألمانيا مسهلا لعمل الآلية وشريكا لإنجاح السلام والتغيير الديمقراطي في البلاد.

وأفاد أمين حسن عمر في تعميم صحفي الأربعاء إن الحكومة لم ترفض الدعوة للذهاب لبرلين بحسب ما ورد في وسائل الإعلام.

وتابع "ليس صحيحاً أن وفد الحكومة لن يذهب الى برلين للتفاوض مع الحركات الدارفورية بل الصحيح اننا لا نعترف بكيان اسمه الجبهة الثورية ولن نذهب للتفاوض مع جهة تحت هذا العنوان".

وقال عمر إن الحكومة تلقت دعوة لمفاوضات غير رسمية في برلين وابدت استعدادها للذهاب للتفاوض مع الحركات الدارفورية التي وقعت على خارطة الطريق.

وأكد "استعداد الحكومة الدائم للذهاب لبرلين او اديس ابابا على اساس خارطة الطريق الموقعة بين الاطراف وقد تم التأكيد على هذا الموقف للوسطاء جميعا ولمبعوث المانيا للسودان".

وكان المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا قال في تصريح الخميس الماضي إنهم تلقوا دعوة للجلوس مع الحكومة السودانية في برلين نهاية الشهر الجاري، لتوقيع اتفاق يمهد للتفاوض.

وأفاد بأنهم اشترطوا الإفراج عن المعتقلين والنشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية الأخيرة قبل الجلوس مع "النظام".