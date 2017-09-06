 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 6 أيلول (سبتمبر) 2017

الحكومة تدعو (الشعبية) لفتح ممرات آمنة بين هيبان وكادقلي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم/ كادقلي 6 سبتمبر 2017 ـ دعا مسؤولون حكوميون، الحركة الشعبية ـ شمال، إلى فتح ممرات آمنة بين مناطق سيطرتها في محلية هيبان وكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيرين إلى أن الحركة سمحت بالفعل بحرية حركة المواطنين منذ نحو شهرين.

JPEG - 27.4 كيلوبايت
مباني كلية اللاهوت في هيبان بجنوب كردفان بعد قصفها من الجيش السوداني ـ الأربعاء 1 فبراير 2012

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.

ودعا معتمد محلية هيبان ـ أكبر المحليات المتأثرة بالحرب في ولاية جنوب كردفان ـ، الحركة الشعبية إلى فتح ممرات آمنة لتواصل الأهالي والمرضى والراغبين في العودة الطوعية دعما للسلام والاستقرار بالمحلية.

وأشار معتمد هيبان خليفة إبراهيم في تصريحات صحافية، يوم الأربعاء، إلى وجود أكثر من 15 ألف من مواطني المحلية في مدينة كادقلي وحدها بخلاف المحليات والولايات الأخرى.

وقال إن المحلية تعتزم إقامة ما اسماه "راكوبة" للسلام خلال أيام بهدف جمع الشمل ومناقشة قضايا المحلية تعزيزا للتعايش السلمي ورتق النسيج الإجتماعي وتهيئة المجتمع المحلي للعودة النهائية لمناطق المحلية في مطلع العام 2018.

وتستضيف مدينة كادقلي مسؤولي محلية هيبان بسبب سيطرة الحركة الشعبية على رئاسة المحلية وغالبية مناطق المحلية.

في ذات السياق أبلغ عضو وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين حسين كرشوم "سودان تربيون" أن الحركة الشعبية منذ شهرين بدأت تسمح للمواطنين في مناطق سيطرتها بهيبان بحرية الحركة من وإلى كادقلي بدون ملاحقة أو مساءلة .

وقال كرشوم "الحركة الشعبية قبل ثلاثة أشهر كانت تعيق تواصل المواطنين، لكنها الآن تسمح بذلك وإن كانت لم تعلن ذلك رسميا.. هناك حركة يومية للناس بلا أي اعتراض".

وأشار إلى أن هناك أعداد كبيرة من العائدين الآن إلى هيبان يعودون مشيا على الأقدام لطبيعة المنطقة الجبلية القاسية، لافتا الى أن الحكومة شجعت منذ العام الماضي الإدارات الأهلية والمواطنين على التواصل مع رصفائهم في مناطق سيطرة الحركة ما أثمر عنه عودة العديد من "المتمردين".

وعزا كرشوم سماح الحركة الشعبية بتحرك المواطنين في مناطق سيطرتها إلى بقية مناطق الولاية للخلافات التي عانت منها الحركة أخيرا حيث بات كل طرف يبدي المرونة.

كما أرجع ذلك إلى فشل الموسم الزراعي وخوف الحركة من أن تتحمل الأعباء المترتبة عن نقص الغذاء.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(3-3) 2017-08-28 14:21:48 الواثق كمير kameir@yahoo.com اعتبارات منهجية 37. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف (...)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(2-3) 2017-08-26 14:14:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com حوارات القواعد مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمتظهروحدةقيادةالحركةوانقسمتعلىاثرها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.