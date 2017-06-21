 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2017

الحكومة: عودة منشقين جدد من حركة عبد الواحد بدارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 يونيو 2017 ـ قالت السلطات في ولاية وسط دارفور، الأربعاء، إن منشقين جدد من حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، انضموا إلى عملية السلام بجبل مرة.

JPEG - 21.6 كيلوبايت
رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور

وتقود الحكومة السودانية منذ شهور مفاوضات مع منشقين عن حركات التمرد بدارفور، ووقعت حكومة وسط دارفور في نوفمبر 2016 اتفاق (كورونا) مع قيادات من حركة عبد الواحد، بينهم "أبو جمال خليل بكر، وعبد الجبار الطاهر المشهور بـ (الأمين تورو)" وفي يناير الماضي وقع منشقون بقيادة الصادق "فوكة" على اتفاق سلام مع حكومة شمال دارفور.

ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء أن مجموعة جديدة منشقة من حركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بقيادة القائد هارون (كلمانق كوي)، انضمت الى خيار السلام في منطقة (فوجي) شرق قولو بوسط جبل مرة بولاية وسط دارفور.

وكان الجيش السوداني أعلن في أبريل 2016 سيطرته على سورونق آخر معاقل التمرد في جبل مرة، عدا جيوب صغيرة ما زالت تحت يد حركة عبد الواحد.

وقال هارون كلمانق كوي، قائد المجموعة المنشقة، إنهم "انحازوا للسلام بعد توصلهم لقناعة بعدم جدوى الحرب التي استمرت لسنوات ولم يجنوا منها سوى المزيد من المعاناة".

وطالب الحكومة بتوفير الخدمات وإعادة تعمير ما دمرته الحرب واستيعاب المنسوبين للمجموعة في القوات المسلحة.

من جانبه أكد والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم أن المجموعة تمثل إضافة لعمليات السلام، مبينا أن حكومته انتهجت خطة لوقف الحرب وإجتثاث جذور المشكلة وتعمير وإنعاش المنطقة وتوفير الخدمات.

وأضاف أن مجموعة (كلمانق كوي) لحقت بمجموعات سابقة إنشقت من عبد الواحد "الذي ظل متشبثا بالأجنبي ورافضا كل مبادرات السلام".

وتابع الوالي قائلا "إنهم سئموا من مواقف عبد الواحد غير الموضوعية وهو ما دفعهم لوضع السلاح جانبا والدخول للسلام"، وتعهد بترتيب أوضاع المنضمين للسلام وإلحاقهم ببرنامج الترتيبات الأمنية، وطالبهم بدعوة من تبقى من زملائهم للحاق بالسلام.

وتقود مجموعة حركات مسلحة بدارفور تمردا ضد حكومة السودان المركزية في الخرطوم منذ 14 عاما.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

طه القرشي في الميزان 2017-06-18 20:42:41 مصطفى عبدالعزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في رواية (حفلة التيس) لماريو بارغاس يوسا يقوم الحضور في الحانة، من المستمعين الى أحاديث الصياد، تلقائيا بخصم عدد من الكيلوجرامات، داخل اذهانهم، من وزن كل سمكة يزعم الرجل (...)

إنها أزمة السودان وليست أزمة الخليج 2017-06-15 15:09:53 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com نشبت الأسبوع الماضي أزمة عميقة وغير مسبوقة بين دولة قطر من جانب وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية والإمارات ومعهم مصر من جانب آخر، وقد أدت تلك الأزمة لقطع العلاقات الدبلوماسية (...)

تجدد المواعظ والعبر... مما استجد بين السعودية وقطر 2017-06-15 14:55:29 د. غازي صلاح الدين العتباني ـ رئيس حركة الإصلاح الآن من بين جميع الأحداث التي حوتها الأعوام المائة الأخيرة، تطل حادثة المواجهة بين السعودية وقطر من موقع متقدم. مائة عام تتصدرها مقايضات بريطانيا وفرنسا على جثة العالم (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.