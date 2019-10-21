الحكومة و (الثورية) توقعان اتفاقا سياسيا ووقفا للعدائيات

الخرطوم 21 أكتوبر 2019- توصلت الحكومة السودانية والجبهة الثورية لاتفاق سياسي سيتم التوقيع عليه في يوم الاثنين بموجبه ستبدأ المفاوضات الرامية للوصول لاتفاق ينهي الحرب في دارفور والمنطقتين .

اجتماع لوفدي الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا ... الخميس 17 اكتوبر 2019 (صورة سودان تربيون)

وبموجب الإعلان السياسي سيتم ايضا التوقيع ايضا على اعلان مشترك لتجديد وقف العدائيات للاغراض الانسانية كما تقوم الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان للمناطق المتأثرة بالنزاع.

وتجدر الاشارة إلى ان الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية اتفاقا على العمل للوصول لاتفاق سلام في فترة شهرين التزاما بميثاق الحرية والتغيير والشراكة القائمة بينهما في سبيل اقامة حكم ديمقراطي بالبلاد.

وتعذر في الماضي الاتفاق حول مثل هذه النقاط نسبة لانعدام الثقة بين الحكومة البشير والحركات المسلحة.

ويشمل الاتفاق أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية، وهو أمر سبق ان رفضته عدد من قوى الحرية والتغيير.

كما ألتزمت الحكومة الانتقالية بأن تشمل المفاوضات جميع القضايا المرتبطة بالازمة السودانية بما فيها قضايا مناطق النزاع المسلح و القضايا القومية و القضايا ذات الخصوصية .

وفيما يتعلق بسد كجبار والاضرار الناجمة عنه، اتفاق الاطراف على مراجعة القرارت التي صدرت بشأن السدود و القرار 206 بشأن اراضي الولاية الشمالية .

ومن المقرر أن يتم التوقع على الإعلان السياسي بحضور الرئيس سلفا كير ووفد لمجلس الأمن الدولي يزور جوبا حليا لمشاورات مع الاطراف الموقعة على اتفاقية السلام بجنوب السودان.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع الحركات المسلحة في جوبا، سبتمبر الماضي، على اتفاق لإعلان المبادئ مع الجبهة الثورية، وشمل وقف مؤقتا لإطلاق النار.

وبموجب الاعلان السياسي والدستورى تعمل السلطة الانتقالية التي تقود البلاد بعد سقوط نظام البشير على انهاء الحرب والتوقيع على اتفاقات سلام مع الحركات المسلحة السلام وفي غضون الستة اشهر الاولى منذ تكوين الحكومة.