الحلو :الوقت غير مناسب لإعادة فتح مقار الحركة الشعبية

الخرطوم 22 أبريل 2019- قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إن الوقت غير مناسب حاليا لإعادة فتح مقار الحركة بالعاصمة الخرطوم.

عبد العزيز الحلو

وذاعت أنباء خلال الأيام الماضية بأن الحركة الشعبية اعادت فتح مقر لها بمنطقة "المقرن" في الخرطوم.

وأفاد رئيس الحركة عبد العزيز الحلو في بيان تلقته (ٍسودان تربيون) الإثنين إن الحركة الشعبية ستستعيد دورها وجميع الأصول والممتلكات حال الوصول الى تسوية سياسية تنهي الحرب وتحقق السلام العادل.

وتابع "الوقت غير مناسب الآن لفتح هذه الدور ومزاولة أي نشاط فيها.. يجب أن يكون التركيز الآن على مواصلة الحراك بوسائله المختلفة حتى اقتلاع هذا النظام من جذوره".

وتقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، لكن الأطراف ظلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعلن وقفا لإطلاق النار، برغم تعذر التوصل الى تسوية سياسية.

وحظرت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير كافة أنشطة الحركات المسلحة في العاصمة والولايات ومنعت الصحف من اجراء أي مقابلات مع قادتها.